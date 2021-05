Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, seppur gli ultimi giorni potrebbero avervi leggermente spompati o messi in situazioni scomode, questo mercoledì sembra volervi regalare alcuni bei momenti! Dovreste svegliarvi avvertendo una notevole forma psicofisica, che vi guiderà attraverso la giornata aiutandovi a prendere alcune decisioni.

Marte, un astro molto importante per il vostro segno, tornerà in posizione a voi favorevole, donandovi un buonumore generalizzato che si rifletterà anche su chi vi circonda!

Oroscopo Leone, 5 maggio: amore

Il passaggio di Venere nei vostri piani astrali, cari amici del Leone, continuerà ad illuminare ed allietare la vostra vita amorosa. Continuerà a darvi notevoli possibilità per conoscere persone nuove, anche se gli astri suggeriscono che nessuna di queste possa tramutarsi in una relazione. Buone aspettative per chi ha da poco iniziato una nuova relazione e che potrà, nel corso di mercoledì, iniziare a gettare delle buone basi per alcuni passi futuri!

Oroscopo Leone, 5 maggio: lavoro

Bene anche per quanto riguarda il lavoro, pur non configurandosi importanti opportunità alla vostra porta. Grazie al vostro buon livello d’umore, potrete godere di alcuni importanti momenti di unione e divertimento con i vostri colleghi, senza però tralasciare le mansioni che dovete svolgere, rese leggere dalla vostra indole combattiva!

Oroscopo Leone, 5 maggio: fortuna

Infine, per quanto riguarda gli influssi fortunati che la Dea bendata può offrirvi, sembrano esserci buonissime possibilità!

Una bella ed emozionate sorpresa potrebbe illuminare la vostra serata nel caso siate impegnati in una relazione stabile e priva di intoppi carissimi Leone!