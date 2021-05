Alle 21:20 di martedì 4 maggio 2021 andrà in onda su Rai 4 Papillon (del 2017), il remake dell’omonimo film del 1973. Vedremo Charlie Hunnam e Rami Malek, diventato famosissimo con la serie Mr. Robot, nei panni dei protagonisti.

Papillon: il film

Il film Papillon del 2017 è il rifacimento del film del 1973 ed è, come quest’ultimo, ispirato all’autobiografia di Henri Charrière che narra della sua prigionia e dei numerosi tentativi di fuga dalla colonia penale dell’isola del Diavolo. Ad interpretare i protagonisti del film vedremo Charlie Hunnam, un attore britannico già visto in numerosi film negli ultimi anni come Pacific Rim, e Rami Malek, il Freddie Mercury del 2019 primo Oscar come miglior attore protagonista, che interpretano rispettivamente i ruoli che furono di Steve McQueen e Dustin Hoffman.

Papillon, la trama

La trama del film racconta la Parigi degli anni trenta dove il venticinquenne Henri Charrière (Charlie Hunnam) detto “Papillon”, viene incastrato per un omicidio che non ha mai commesso e condannato all’ergastolo in un carcere di massima sicurezza. In particolare viene mandato a sostenere i lavori forzati nella peggiore colonia carceraria sull’Isola del Diavolo nella Guyana francese, una colonia francese d’oltremare situata del Sud America ed è immersa nella foresta tropicale.

Il protagonista è mosso dalla voglia di riconquistare la libertà, così da cercare di progettare tanti tentativi di fuga che lo porteranno ad instaurare un’alleanza con il falsario Louis Dega (Rami Malek), che, in cambio della sua protezione, accetta di rischiare e di finanziare la fuga di Papillon. Tra i due uomini nasce un profondo e duraturo legame d’amicizia che li porterà a rischiare la vita in nome di una libertà perduta e fortemente determinata ad essere riconquistata.

Papillon: le curiosità

Il film è il remake della fortuna rilettura dell’autobiografia del suo autore Henri Charrière, un criminale e scrittore francese successivamente naturalizzato venezuelano che venne soprannominato Papillon a causa di un tatuaggio a forma di farfalla tatuata sul torace.

Papillon dove vedere il film

Il film andrà in onda in televisione questa sera, martedì 4 maggio 2021, su una rete Rai, nello specifico Rai 4, alle ore 21:20.