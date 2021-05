A inizio marzo, Aiello aveva fatto molto parlare di sé come nuovo ingresso fra i Big in gara al Festival di Sanremo dove si era posizionato come penultimo nella classifica finale. Dopo la kermesse però i suoi contatti con i follower di Instagram erano diminuiti sempre di più, facendo nascere un piccolo mistero sul suo caso. In queste ore il cantautore calabrese ha condiviso un messaggio fra le sue stories, spiegando di aver subito un’operazione nell’ultimo periodo.

Aiello sparito dai social

L’ultimo post di Aiello sul suo profilo Instagram risale ormai a più di 15 giorni fa, quando scherzando con i suoi fan il cantante ha pubblicato una raccolta di suoi selfie con smorfie e boccacce.

“Devo rifare la carta d’identità, e dovrei scegliere la foto nuova tra queste..HEEELP..1-2-3-4-5-6-7?” aveva scritto ironico il ragazzo, domandando un consiglio a chi lo segue. Da allora però, Aiello non aveva più parlato al suo pubblico di Instagram, che aveva presto iniziato a domandarsi dove potesse essere finito.

Nella giornata di ieri è stato lo stesso cantante a risolvere il mistero attraverso le sue stories.

Aiello riflette sul tema della distanza

Per il suo ritorno sui social, Aiello ha scelto di postare un messaggio scritto nero su bianco fra le note del suo cellulare.

“Credo che i social siano il luogo peggiore e migliore per abbattere le distanze, farsi sentire, condividere certe cose personali” ha iniziato il cantante. “Vi ho letto in questi giorni, mi avete più volte toccato gli occhi e il cuore” ha aggiunto, lasciando così intendere di essersi commosso alla vista dei messaggi ricevuti dai fan.

“Sentirsi dire ‘mi manchi’ o chiedere la ragione di un’assenza, è qualcosa di speciale che io vivo da sempre con la mia famiglia e i miei amici più cari” ha spiegato Aiello, riflettendo sull’importanza dei gesti d’affetto percepiti.

La confessione ai fan

Piacevolmente stupito dalle parole che negli ultimi giorni gli sono state rivolte, Aiello non ha voluto nascondere le sensazioni provate grazie ai messaggi letti. “Se ci penso, con la maggior parte di voi, non ci siamo mai visti né abbracciati ancora (per poco)- ha osservato- leggervi mi ha colpito, molto”.

L’intervento subito da Aiello

Dopo aver parlato a cuore aperto ai suoi fan, Aiello ha poi voluto chiarire il motivo del suo momentaneo allontanamento dai social. “Ho subito un intervento– ha annunciato- niente di particolarmente grave”.

Senza fornire ulteriori dettagli, il cantante ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute attuali. “Sto bene, e da pochi minuti mi sta tornando anche il sorriso” ha aggiunto, mantenendo un velo di mistero sulla sua situazione. “Se sono stato assente sui social e altrove, è per questo motivo”.

Un nuovo inizio per Aiello: “Tornerò più forte di prima”

Chiarite le motivazioni del suo “silenzio social” il cantante ha quindi concluso il messaggio, pensando ai giorni che lo aspettano. “Da oggi parte il recupero, tornerò più forte di prima, sta arrivando l’Estate” ha affermato affidando alle parole l’entusiasmo per i mesi che verranno.

“Che ve lo dico a fare?” ha concluso, aggiungendo poi le emoji di una ballerina, di una fiamma e di una faccina sorridente con addosso gli occhiali da sole ad anticipare il suo nuovo mood estivo.

Il post Instagram di Aiello