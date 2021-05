La puntata di Uomini e Donne del 5 maggio è iniziata subito con Biagio e i suoi comportamenti contorti con Sara. Ma il culmine arriva con l’ingresso in studio di Armando Incarnato. Il Cavaliere fa perdere la pazienza perfino a Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Biagio e l’incomprensibile fine con Sara

Per cominciare col botto, la storia tra Biagio e Sara è stata la prima protagonista della puntata del 5 maggio di Uomini e Donne. Il Cavaliere ha proposto al pubblico un discorso piuttosto contorto, conclusosi con la decisione di chiudere la conoscenza: “Tra me e Sara non ho trovato un approccio fisico, un contatto stretto… Ho dovuto dirgli cosa io sentivo nei suoi confronti“.

Un giro immenso di parole per non fare, di fatto, capire nulla né al pubblico a casa, né agli opinionisti in studio. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno provato a capire cosa sia accaduto tra i due protagonisti del parterre, ma sono arrivate solo ulteriori spiegazioni sommarie. Anche Maria De Filippi ha provato a fare chiarezza lasciando un po’ tutti basiti: “La passionalità che lui si aspettava non c’è stata“.

Ogni tentativo di difesa di Biagio è sembrato un ulteriore arrampicarsi sugli specchi. Tra le altre, patetico il tentativo di convincere tutti che la scelta era condivisa, mentre Sara continuava a smentirlo.

Gianni Sperti e Tina Cipollari lo hanno attaccato duramente: “Non si siede più a centro studio… Falso“.

Armando Incarnato torna in studio e litiga con Maria De Filippi

Finalmente Armando Incarnato è tornato in studio a regalare a tutti noi delle liti epiche. Neanche è arrivato al centro dello studio di Uomini e Donne, che già il Cavaliere ha litigato con Maria De Filippi, Gianni Sperti e una Dama che ha frequentato: Patty.

Per l’ennesima volta il Cavaliere si trova davanti qualcuno che racconta una versione diversa dalla sua.

Una situazione che Armando ci ha proposto innumerevoli volte. Patty afferma che con il Cavaliere c’è stato un bacio, lui nega: “Ti serve visibilità“.

Succede molto raramente, ma Maria De Filippi decide di far pesare la sua opinione e utilizza parole molto dirette contro Armando: “Qual è il tuo problema… Non si prende in giro e si tratta una donna così.. Vuoi che vada avanti?“. Se il pubblico si aspettava che il racconto contrastante avrebbe tenuto banco per diverse settimane, stavolta non sarà così. Armando ha confessato ancora una volta.

