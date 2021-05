In prima serata mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 21:20 su Italia 1 sarà trasmesso il film Geostorm (2017). Il cast e la trama del film con Gerard Butler.

Geostorm è un film di genere action e catastrofico uscito nel 2017 e distribuito nelle sale italiane dal 1 novembre dello stesso anno. Il regista del film è Dean Devlin, autore tra gli altri del noto film di fantascienza Stargate del 1994. Il cast del film vede Gerard Butler, che ha ottenuto il riconoscimento mondiale per la sua interpretazione del re Leonida nel film di guerra 300, qui nei panni del protagonista Jacob “Jake” Lawson.

Gli altri attori che formano il cast sono altri volti noti del cinema statunitense come Abbie Cornish, Jim Sturgess, Ed Harris e Andy García.

Geostorm: la trama del film in onda su Italia 1

Il film è ambientato nel 2019 quando il fragile sistema climatico del pianeta Terra è controllato e tenuto a posto da un impianto satellitare globale, chiamato Dutch Boy, che ha permesso di equilibrare i danni dovuti alla scellerata gestione climatica da parte dell’uomo. Jake Lawson ( interpretato da Gerard Butler), era inizialmente il responsabile del progetto Dutch Boy, fino a quando viene tagliato fuori a causa delle sue azioni irriverenti e viene sostituito da suo fratello Max (l’attore Jim Sturgess).

Tre anni dopo questo evento, in Afghanistan si verifica un episodio climatico dai contorni catastrofici. Lawson cerca dunque di far capire l’entità del problemi ai governatori dello Stato che prima lo aveva estromesso dal progetto Dutch Boy e propone di essere inviato nello spazio per controllarne il giusto funzionamento.

Il Presidente accetta di inviare Jake sulla stazione satellitare capitanata da Ute Fassbider (l’attrice Alexandra Maria Lara), mentre ad Hong Kong si verifica un’altra catastrofe climatica che il governo cinese definisce come una geostorm (tempesta solare) .



Parte da qui una lotta contro il tempo per scongiurare i pericoli di questi eventi climatici violenti e catastrofici in modo tale da salvare il pianeta Terra.