Nella serata di oggi mercoledì 5 maggio 2021 verrà trasmesso in tv alle 21:20 su Rai 2 il film Il sole è anche una stella, film drammatico del 2019.

Il sole è anche una stella: il cast e le curiosità del film in onda mercoledì 5 maggio 2021 su Rai 2 alle 21:20

Il sole è anche una stella è un film de genere drammatico e sentimentale datato 2019. La regia del film è stata di Ry Russo-Young, che ha messo su schermo una storia basata sull’omonimo romanzo per ragazzi di Nicola Yoon. Il film è interpretato da Yara Shahidi e Charles Melton, una giovane coppia di ragazzi che si innamora e vive l’esperienza mentre una delle loro famiglie deve affrontare l’espulsione dagli USA.

Nonostante la storia intensa e toccante il film non ha avuto un gran successo al botteghino e non è riuscito a rientrare dei soldi spesi per la realizzazione.

Il sole è anche una stella: la trama e del film in onda mercoledì 5 maggio

Daniel Bae (interpretato dal giovane attore Charles Melton), un romantico studente universitario e Natasha Kingsley ( la bella attrice Yara Shahidi) una giovane donna di origini giamaicane, si conoscono e si innamorano in una notte magica in quel di New York. I due sconosciuti, iniziano a provare delle forti emozioni in seguito a quell’incontro, tanto che sembra proprio essere immediatamente scattata la scintilla dell’amore.

L’idillio d’amore sembra messo in crisi quando Natasha deve affrontare un destino che sembra allontanarla da New York e dunque da Daniel. La ragazza deve lottare in maniera dura contro la deportazione della sua famiglia. Assieme a questa dura problematica da affrontare si presenta anche la voglia incessante di Daniel di vivere il loro amore tanto che il giovane tenterà tenacemente di convincerla che il suo destino sia restare lì a New York con lui per continuare la loro storia.

Una storia d’amore che mette di fronte all’emblematico dilemma che può vedere la vita come una traccia del destino o come un frutto delle degli eventi casuali.