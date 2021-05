Mercoledì 5 maggio 2021 continua la settimana all’insegna delle estrazioni della cinquina vincente del Million Day in grado di regalare un premio ambito da 1 milione di euro. Segui l’estrazione su The Social Post a partire dalle ore 19:00.

Million Day: i numeri vincenti di martedì 4 maggio.

Million Day: le possibili giocate

Il gioco del Million Day consente di partecipare al sorteggio dei numeri compilando una giocata con il pronostico dei 5 numeri, scegliendoli tra quelli a disposizione. Scommettendo la cifra di 1 euro sarà possibile creare la propria combinazione scegliendo 5 tra i 55 numeri a disposizione, che vanno da 1 (uno) a 55 (cinquantacinque).

Una volta scelti i numeri basterà individuare il tipo di giocata più adatto alle proprie esigenze tra quelle disponibili:

la giocata singola : componendo una schedina creata da 5 numeri, come detto in precedenza, puntando l’importo fisso di 1 euro.

: componendo una schedina creata da 5 numeri, come detto in precedenza, puntando l’importo fisso di 1 euro. la giocata plurima : questa prevede la possibilità di effettuare sulla stessa schedina più di una giocate. Ognuna di queste sarà formata da 5 numeri e sempre al costo di 1 euro.

: questa prevede la possibilità di effettuare sulla stessa schedina più di una giocate. Ognuna di queste sarà formata da 5 numeri e sempre al costo di 1 euro. la giocata sistemica: questa dà la possibilità di scegliere da 6 a 9 numeri per comporre la propria tipologia di giocata a sistema, scegliendo tra sistema Integrale e sistema Ridotto.

Million Day: le giocate a sistema

Ora cerchiamo quindi di capire cosa si intende con sistema Integrale e sistema Ridotto. Ecco, di seguito, la spiegazione:

la giocata a sistema Integrale : dopo aver selezionato i propri numeri (da 6 a 9) offre la possibilità di sviluppare tutte le giocate singole vincenti con i numeri scelti (da 6 combinazioni a 126 combinazioni);

: dopo aver selezionato i propri numeri (da 6 a 9) offre la possibilità di sviluppare tutte le giocate singole vincenti con i numeri scelti (da 6 combinazioni a 126 combinazioni); la giocata a sistema Ridotto: dà la possibilità di sviluppare una parte delle giocate singole a seconda della scelta effettuata (con 6 numeri si hanno 2 giocate, scegliendo 7 numeri le giocate saranno 3, con invece 8 numeri si svilupperanno 5 giocate, infine scegliendo 9 numeri si produrranno 10 giocate).Di conseguenza il costo della giocata sarà ridotto e potrà garantire una vincita di almeno 1000 euro indovinando 5 numeri tra quelli selezionati (6, 7, 8, 9).

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.