Morto Nick Kamen, addio al cantautore modello divo degli anni '80 e pupillo di Madonna

È scomparso alla sola età di 59 il noto Nick Kamen, all’anagrafe Ivor Neville Kamen. Classe 1962, lo ricorderanno tutti per essere stato cantautore, musicista, modello e anche grande amico di personalità come Boy George e la pop star per eccellenza, Madonna, di cui era pupillo per eccellenza.

Secondo quanto riportato dai media esteri, a dare la notizia sarebbe stato proprio Boy George.

Morto Nick Kamen: la fama con lo spot per la Levi’s e il successo con Madonna

Della morte di Nick Kamen si è appreso in medias res dai profili social delle personalità più note nel mondo dello spettacolo a livello internazionale che oggi hanno voluto omaggiare Nick Kamen, morto alla sola età di 59 anni.

Così il cantautore e disc jockey Boy George ha voluto infatti omaggiare il suo grande amico sul suo profilo Instagram: “Riposi in pace il più bello e il più dolce uomo, Nick Kamen“, scrive così Boy George sui social allegando uno scatto che lo ritrae in compagnia di Kamen, una foto che ha tutto il sapore di essere stata prima spolverata dall’album dei ricordi.

Each Time You Break My Heart: il singolo scritto da Madonna

Nato nell’Essex, la grande fama aveva travolto Kamen nel 1986, quando il giovane Kamen aveva solamente 24 anni.

In realtà però il suo nome aveva iniziato a fare capolino nel mondo dello spettacolo già l’anno prima, nel 1985, quando Kamen era stato scelto come protagonista modello di uno spot televisivo della Levi’s. Uno spot iconico che in molti si ricorderanno: il giovane modello entrava nella lavanderia per poi togliersi gli iconici Levi’s e mettersi in mutande a leggere il giornale. Come dicevamo però, è il 1986 l’anno fortunato di Kamen, finito sotto agli occhi di Madonna. Era stata infatti la pop star, catturata dal suo fascino, a voler scrivere per lui un singolo, il celebre Each Time You Break My Heart.

Guarda il video:

Nel 2018 la notizia della lotta contro il tumore

Cavalcata l’onda del successo degli anni ’80, tutto tace fino al 1990 quando Nick Kamen torna sulle scene con un look rinnovato e una nuova sensibilità artistica e musicale. Le nuove sonorità sperimentate lo consacrano ancor più alla fame prima della drastica decisione presa agli inizi degli anni 2000, quando il cantante ha deciso di ritirarsi a vita privata sottraendosi quasi del tutto ai paparazzi che non hanno più avuto tracce di lui. Era il 2018 quando Nick Kamen tornava a far parlare di sé, purtroppo, dopo un post Instagram che lui stesso aveva pubblicato dove annunciava di essere in cura per un tumore.