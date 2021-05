Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Cari amici del Cancro, il vostro giovedì sarà rallegrato dal buon passaggio di Nettuno nella vostra orbita celeste. Grazie al suo raro supporto potrete contare su un periodo all’insegna dei vostri piani e progetti per il futuro che vi attende, che inizierà proprio a partire da questa giornata!

Grazie poi anche al supporto di Venere, non troppo distante dai vostri piani astrali, riuscirete a concretizzare quei piani, o quanto meno a dargli un inizio se si tratta di progetti a lungo termine! Un nuovo estro vi guiderà in contesti e ambienti diversi, dai quali potrete tirare fuori il meglio per i vostri obiettivi!

Oroscopo Cancro, 6 maggio: amore

Le prospettive che attendono voi amici del Cancro single sono veramente positive! Una conoscenza di poco tempo fa, che vi fa battere il cuore, potrebbe decidere di confessarvi i suoi sentimenti più profondi e reconditi nei vostri confronti.

Oppure, potreste essere proprio voi a fare il primo passo! Comunque sia, sappiate che quella possibilità relazionale avrà notevoli ripercussioni sul vostro futuro, stabilendo un rapporto che sembra potersi portare avanti per davvero tanto tempo!

Oroscopo Cancro, 6 maggio: lavoro

Tuttavia, amici nati sotto il Cancro, le migliori possibilità giornaliere vi saranno offerte proprio in ambito lavorativo. Se voleste dare una svolta alla vostra carriera, i prossimi giorni sono i migliori in cui darsi veramente da fare! Dopo tutto l’impegno dell’ultimo periodo i vostri superiori non possono che avervi notati e sembra che ritengano di dovervi premiare proprio in questi primi giorni di maggio!

Continuate a tenere duro, evitando di inciampare in problemi, distrazioni o errori.

Oroscopo Cancro, 6 maggio: fortuna

In questo contesto di rinnovamenti, novità, progetti e piani per il futuro non poteva certo mancarvi il buon supporto della Dea bendata, carissimi Cancro! Una piccola botta di fortuna non vi verrà negata e potrebbe essere veramente fondamentale per svoltare un qualche aspetto della vita.