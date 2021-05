Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi Capricorno, i transiti che vi attendono questo giovedì non sembrano essere propriamente positivi, ma neppure negativi, con alcuni pianeti dalla vostra parte ed altri che vi remano contro. Il trio composto dal Sole, Venere e Urano, vi dovrebbe rendere proattivi, grazie ad un rinnovamento del tono vitale che vi caratterizza, spingendovi ad intraprendere alcune strade costruttive per il vostro futuro.

Tuttavia, la vostra mira espansionistica non sembra poter trovare terreno fertile in giornata, rischiando di lasciarvi al punto di partenza. Una qualche grande preoccupazione vi attende, ma grazie al supporto di un amico fidato, o della vostra dolce metà, dovreste essere in grado di risolverlo senza tanti problemi.

Oroscopo Capricorno, 6 maggio: amore

La vostra giornata amorosa si configura in generale come abbastanza positiva, sia che siate impegnati o single, cari amici del Capricorno!

Una nuova affidabilità animerà la vostra relazione di coppia, mentre qualche conoscenza potrebbe attendere voi amici single del segno! Anche se non dovesse configurarsi immediatamente come una relazione stabile e duratura, non perdete le speranze perché spesso ci vuole molto tempo per costruire dei sentimenti!

Oroscopo Capricorno, 6 maggio: lavoro

Su posto di lavoro sembrate poter essere abbastanza produttivi, trascorrendo un turno tutto sommato positivo. Tuttavia, una qualche preoccupazione è in aguato in giornata e potrebbe concretizzarsi proprio all’interno dei vostri rapporti lavorativi.

Parlatene con qualcuno di cui vi fidate molto, chiunque sia, e riuscirete a mettere in ordine i pensieri capendo che non era così preoccupante come avevate pensato.

Oroscopo Capricorno, 6 maggio: fortuna

Infine, l’influsso della fortuna sembra non mancarvi in questo giovedì, carissimi amici nati sotto il Capricorno! Un qualche investimento che vi verrà proposto potrebbe svoltarvi leggermente le economie domestiche, ma prestate sempre molta attenzione nel valutarli a dovere.