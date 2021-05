Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, gli astri sopra alla vostra testa stanno cambiando rapidamente forma e posizione, garantendovi qualche influsso leggermente dissonante. In particolar modo, sembra che a risentirne possa essere principalmente il vostro umore e tono vitale. State attenti particolarmente alla posizione della Luna con le sue influenze disarmoniche che nel corso di giovedì potrebbero tramutarsi in una ridotta intraprendenza.

Cercate, magari, di non impegnarvi in nulla di eccessivamente faticoso o ambizioso perché potreste fare la fine di Icaro, la giornata non è veramente favorevole per le ambizioni, tenete duro!

Oroscopo Leone, 6 maggio: amore

Cari nati sotto il segno del Leone, in questa giornata non esattamente positiva, nel caso siate impegnati in una relazione stabile, cercate il supporto della vostra dolce metà. Gli astri migliorano i contatti e le comunicazioni all’interno delle relazioni, permettendovi di trovare tutto ciò di cui avete bisogno per trascorrere una giornata tranquilla proprio nel vostro partner!

Sapete di avere al vostro fianco una persona disponibile e gentile, che non vi farà certo mancare il suo buon aiuto.

Oroscopo Leone, 6 maggio: lavoro

Sotto il piano lavorativo non dovreste riuscire a dare il meglio di cui siete capaci, ma non si tratta di qualcosa di effettivamente negativo! Basterà cercate di tenere a freno le vostre ambizioni, limitandovi a fare proprio quanto necessario, senza incaricarvi di troppe mansioni impegnative che potrebbero farvi perdere la pazienza.

Mantenete un basso profilo, anche se non è nella vostra indole farlo, non sempre è necessario essere i migliori in tutto!

Oroscopo Leone, 6 maggio: fortuna

Cercate di non fare affidamento sulla Dea bendata della fortuna perché il vostro umore compromesso ne blocca gli influssi. Carissimi Leone, in questa giornata dovrete cavarvela da soli, o al più con il supporto della vostra dolce metà se ne aveste una.