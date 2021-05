Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, il vostro giovedì sembra essere caratterizzato dalla buona presenza di Marte nella vostra orbita celeste! Il pianeta rosso vi renderà più espansivi e aperti verso le persone che costellano la vostra vita, permettendovi di mostrare la vostra vera personalità senza rischiare di essere giudicati negativamente dai vostri amici più recenti.

Una nuova voglia di affermarvi dovrebbe guidare i vostri passi sul posto di lavoro, fornendovi tutte le possibilità del caso per qualche importante avanzamento di carriera! Buonissime le possibilità di unione nel caso abbiate iniziato una relazione da poco tempo.

Oroscopo Scorpione, 6 maggio: amore

Amici dello Scorpione impegnati in una relazione stabile, nella giornata di giovedì sarete investiti da una rinnovata voglia di contatto e unione con la vostra dolce metà!

Nessuno stravolgimento è alle porte per voi, godetevi questi attimi di calma e armonia. Nel caso, invece, aveste da poco iniziato una relazione, questa potrebbe fare degli importanti passi avanti, garantendovi una nuova stabilità e profondità sentimentale assieme alla vostra dolce metà!

Oroscopo Scorpione, 6 maggio: lavoro

Ottime opportunità vi vengono riservate dagli astri all’interno della sfera lavorativa. I vostri passi della giornata sono guidati sapientemente dagli influssi celesti, portandovi sempre più vicini ad ottenere ciò che da sempre desiderate dalla carriera. Occhi solo che i cambiamenti non sono così tanto favoriti, quindi pendere decisioni drastiche ed affrettate potrebbe rivelarsi un grave errore.

Oroscopo Scorpione, 6 maggio: fortuna

Benino anche per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna che nella giornata di giovedì si troverà lontana da voi, ma non per questo disattenta ai vostri bisogni, carissimi amici nati sotto il segno dello Scorpione!