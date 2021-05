Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Carissimi amici della Vergine, non sembra attendervi un giovedì esattamente al massimo della forma. A causa della dissonanza di Mercurio, che in questa giornata porta scompiglio a parecchi segni, potreste sentirvi un po’ affaticati da alcune questioni secondarie, ma che rovineranno anche gli aspetti più importanti della vostra vita.

Se aveste in programma qualche impegno famigliare non urgente, potrebbe essere una buona idea rimandarlo perché sembra trattarsi dell’ennesima causa di fatica e stress. Al vostro fianco, però, giocheranno i buoni Venere e Sole, che vi garantiscono una ricarica di energie prima della serata, in cui sembra attendervi un piano veramente entusiasmante con gli amici di una vita.

Oroscopo Vergine, 6 maggio: amore

La vostra relazione stabile sembra poter procedere abbastanza bene in questo giovedì, cari Vergine!

I buoni Plutone e Urano soffiano sulle vostre vele, garantendovi una buona comunicazione con la vostra dolce metà, che vi permetterà di archiviare e risolvere definitivamente un problema passato. Buone anche le opportunità di nuove conoscenze per voi amici single, ma ci vorrà del tempo prima che si evolvano.

Oroscopo Vergine, 6 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro avvertirete i maggiori influssi negativi da parte degli astri, cari amici nati sotto il segno della Vergine. Tuttavia, nonostante non siate assolutamente al top della forma psicofisica possibile, non vi attende una giornata faticosa e non dovreste neppure correre il rischio di indisporre qualcuno o fare brutta figura.

Oroscopo Vergine, 6 maggio: fortuna

Evitate di pensare troppo al possibile influsso della fortuna nella vostra giornata, perché gli astri sembrano volervelo negare. Nuovamente nulla di cui dobbiate preoccuparvi, ma meglio evitare spese azzardate e investimenti folli.