È una una lunga intervista di coppia quella recentemente rilasciata da Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi, ufficialmente fidanzati dal 2018. Innamorati e più affiatati che mai, Terzi e Ventura raccontano le difficoltà vissute a causa della pandemia – entrambi sono risultati positivi al Covid – e annunciano il matrimonio da celebrarsi non appena questo lungo tunnel sarà finito.

Tanti però i dettagli che emergono su alcuni retroscena televisivi che riguardano tanto la Ventura quanto Terzi che pare in passato sia stato corteggiato da Alfonso Signorini per il suo Grande Fratello Vip.

Giovanni Terzi chiamato da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip

Nessuno se lo sarebbe immaginato e a dire il vero, gli amanti del Grande Fratello Vip non avranno alcuna memoria di un probabile passato toto-nome che facesse riferimento a Giovanni Terzi.

Eppure, come svela il compagno di Simona Ventura intervistato insieme alla conduttrice da Chi, pare che Giovanni Terzi sia stato uno dei personaggi che Alfonso Signorini avrebbe voluto all’interno della casa del suo passato Grande Fratello Vip poi vinto da Tommaso Zorzi.

“Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me, ma ho avuto paura di non essere adatto per quel target: sono uno che ama scherzare – ha dichiarato Terzi – e non volevo che il mio modo di fare potesse mettere in difficoltà la mia famiglia.

Però sono sicuro che il pubblico avrebbe preferito me a Zorzi“, ha poi scherzato sul finale.

Simona Ventura e il successo di Tommaso Zorzi, la critica: “Ha talento ma poca esperienza“

Quando poi la palla passa a Simona Ventura, a proposito di Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista all’Isola dei Famosi, così la conduttrice ha descritto la sua ascesa televisiva: “Tutto il bene possibile – chiosa la Ventura – Signorini ha sempre creduto tanto in lui, forse è stato spremuto troppo dopo il GF Vip perché ci voleva un periodo di decantazione.

Mi è piaciuto molto da Costanzo, bisogna puntare a poche cose di qualità“. Anche la Ventura sembra dunque essere dello stesso avviso di Alfonso Signorini e di Stefano Bettarini: “Per me Tommaso ha talento, ma ha poca esperienza in tv, mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta – ammonisce bonariamente Zorzi – Io sono per fare un passo alla volta, ho cominciato come giornalista sportiva e, prima di passare all’intrattenimento, ho fatto tanti anni in campo“.