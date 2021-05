Venerdì 7 maggio 2021 torna in prima serata su Rai 1 il programma di successo condotto da Carlo Conti. Top Dieci è uno show televisivo nel quale due squadre, composte da personaggi famosi, si sfidano con le classifiche che riguardano il costume e la società italiana e mondiale. Ecco chi saranno i prossimi ospiti dello show.

Top Dieci: tutti gli ospiti della puntata del 7 maggio 2021

Torna Top Dieci con una nuova puntata che andrà in onda venerdì in prima serata su Rai 1 dalle ore 21:25. Ancora una volta vedremo sfidarsi a suon di classifiche i 6 personaggi famosi scelti per comporre le due squadre che si sfidano per sancire quale tra le due sarà quella vincitrice.

Attraverso un post sull’account Instagram ufficiale della trasmissione Top Dieci sono stati anticipate le due squadre.

La prima squadra sarà composta da Giorgio Panariello, Lucia Ocone e Ubaldo Pantani. I tre personaggi sono tutti accomunati da una caratteristica trasversale e che li ha resi famosi al grande pubblico: tutti sono dei grandi e perfetti imitatori. Non ci resta che scoprire quale sarà il nome della loro squadra.

La seconda squadra che è stata svelata dall’account Instagram della trasmissione vede tre volti noti dei salotti televisivi e sarà composta dal vulcanico Cristiano Malgioglio, dalla showgirl Alba Parietti e dalla amatissima Orietta Berti che sta vivendo una seconda primavera televisiva grazie al successo riscontrato dopo la partecipazione all’ultimo Festival della Canzone Italiana.

Saranno in grado di battersi alla pari con la squadra degli imitatori? Lo scopriremo venerdì sera alle 21:25 su Rai 1 quando le due squadre si affronteranno.

Top Dieci: le curiosità sulla trasmissione

Il varietà ha riscosso un buon successo tanto che questa risulta essere la sua seconda stagione. Come successo nella prima stagione del programma due squadre composte ciascuna da tre personaggi televisivi che si sfidano su classifiche di ogni genere legate al costume ed alla cultura nostrana: dall’attualità al cinema, dalla storia allo sport, dalla cultura alla musica.

Il programma propone queste classifiche stilate su di un campione della nostra popolazione per lanciare delle discussioni e degli spunti di discussione sulla nostra società.