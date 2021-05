Lorella Boccia torna alla conduzione di un programma televisivo, questa volta della scuderia Mediaset, giovedì 6 maggio. Venus Club andrà in onda giovedì 6 maggio 2021 in seconda serata su Italia 1.

Venus Club: il nuovo programma di Italia 1

Giovedì 6 maggio parte il nuovo late show di Mediaset Venus Club condotto dalla ballerina e conduttrice Lorella Boccia che la vedrà aprire le porte del del suo club tutto al femminile al pubblico. Un late show fresco e imprevedibile, pronto ad accogliere tra il cast delle varie puntate volti femminili di spicco del mondo della musica e dello spettacolo tra i più amati dal pubblico.

Non mancheranno anche i volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento, tutte donne pronte a mettersi in gioco tra interviste all’insegna delle curiosità e di inattese e piccole sfide.

Venus Club, Lorella Boccia e altre due co-conduttrici

Lorella avrà al suo fianco, in ogni puntata, due ospiti fissi d’eccezione: la cantante Iva Zanicchi, che ha già un posto fisso all’Isola dei Famosi, e la produttrice discografica e volto noto dei talent show Mara Maionchi. Le due interverranno e commenteranno quello che accade in studio dal loro tavolino, messo in prima fila, con le classiche note che contraddistinguono i loro personaggi tra saggezza e genuinità.

Lo show sarà ambientato in un vero e proprio locale notturno in cui le storie che verranno raccontate inizieranno non solo ad essere ascoltate ma anche a prendere vita.

Venus Club: le ospiti delle prime puntate

Giovedì 6 maggio in seconda serata apre le proprie porte il club al femminile di Italia 1. Venus Club parte con delle importanti ospiti del mondo della tivù di casa nostra che si susseguiranno nel salottino Mediaset sotto la guida della conduttrice Lorella Boccia. Dalle anticipazioni emerge che le prime ospiti dovrebbero essere la conduttrice sportiva siciliana Diletta Leotta, la vulcanica e travolgente Elettra Lamborghini, la cantante salentina vincitrice di Amici Alessandra Amoroso e uno delle voci più amate della canzone italiana al femminile Anna Tatangelo.