Oggi giovedì 6 maggio 2021 ci saranno le nuove estrazioni del Lotto. Un altro giovedì in compagnia delle combinazioni estratte sulle ruote più amate dagli italiani. Le estrazioni si terranno come sempre alle ore 20:00 nelle sedi di Roma, Napoli e Milano. Segui i risultati a partire dalle ore 20:00.

Lotto: la storia della lotteria più amata dagli italiani

Il gioco del Lotto qui in Italia presenta una grande e lunga tradizione fatta di circa 500 anni di storia. La stessa racconta che il primo banco del Lotto nasce in Toscana a Firenze vicino alla prima metà del 1500. Da lì in poi nel corso dei 500 anni susseguitisi si è evoluto fino ad arrivare ad oggi ed a prendere la consueta forma che conosciamo ormai tanto bene.

La lotteria è caratterizzata da più estrazioni che vengono svolte su 10 ruote, 9 delle quali prendono il nome di alcune tra le più importanti città d’Italia: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e l’ultima, la decima, che si è aggiunta nel 2005 ed ha il nome di ruota Nazionale.

Il gioco del Lotto fino al 2009 è stato caratterizzato da estrazioni che venivano effettuate nelle città che davano il nome ad ogni ruota scelta. Successivamente, anche con la finalità di evitare brogli e modifiche, si è deciso di cambiare la città di estrazione delle combinazioni dei numeri delle ruote, fatta eccezione per la ruota Nazionale che veniva e viene da sempre estratta a Roma, come la ruota corrispondente.

Le modifiche hanno quindi portato al cambiamento per il quale le estrazioni delle ruote sono state raggruppate in sole 3 città e vengono così effettuate:

, dove vengono effettuate le estrazioni delle ruote di Milano, Genova, Torino e Venezia; A Roma , dove si estraggono le ruote di Roma, Cagliari, Firenze e la ruota Nazionale;

, dove si estraggono le ruote di Roma, Cagliari, Firenze e la ruota Nazionale; A Napoli si effettuano invece le estrazioni di Napoli, Palermo e Bari.

Lotto: come si controllano le combinazioni vincenti

Il Lotto e le sue combinazioni vincenti, come quella di martedì scorso, sono disponibili dalle ore 20:30 circa dei giorni delle estrazioni che come da tradizione sono il martedì, il giovedì ed infine il sabato. A volte il giorno di estrazione potrebbe cambiare, come recentemente accaduto per sabato primo maggio a causa della Festa del Lavoro, e ci saranno delle comunicazioni ufficiali a comunicarne l’eventuale spostamento. E’ possibile giocare per partecipare alle estrazioni andando direttamente di persona in ogni ricevitoria autorizzata, giocando da remoto attraverso l’App My Lotteries oppure consultando il sito ufficiale www.lottomatica.it.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone, The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.