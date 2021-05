Arriverà nel 2022 e si chiamerà Incastrati la nuova serie tv originale Netflix made in Italy. Sarà una creatura curata da un team tutto italiano e vedrà nei panni dei protagonisti Ficarra e Picone, duo comico siciliano dal fortunato successo.

Ficarra e Picone Incastrati: cosa sappiamo della serie tv Netflix

Nonostante la serie vedrà la sua pubblicazione ufficiale sul catalogo di Netflix solo nel 2022, iniziano già a girare le prime indiscrezioni sull’ambientazione di Incastrati. La serie sarà ambientata interamente in Sicilia e si hanno notizie che confermano che le riprese siano iniziate proprio a Palermo intorno alla fine di aprile 2021.

L’indizio sulla città di Palermo conferma la presenza dei due attori protagonisti che saranno i comici del duo Ficarra e Picone. Il duo, già volto noto della televisione italiana con programmi di spicco in veste di comici come Zelig ed in veste di presentatori come quando hanno fatto parte di Stiscia la Notizia, farà il suo debutto per quanto riguarda le serie tv. E lo farà in grande stile entrando a far parte di uno dei cataloghi più amati dai fruitori di serie tv.

Incastrati: la trama della serie tv Netflix con Ficarra e Picone

La storia che verrà raccontata in Incastrati sarà piuttosto tipica.

Vedremo Salvo e Valentino nei panni di due amici che avranno a che fare con un omicidio. Come spesso accade nelle dinamiche cinematografiche del duo, Salvo e Valentino nel cercare di dimostrarsi innocenti non faranno altro che complicare la loro situazione, dando vita ad una serie di equivoci che li porterà al cospetto di alcuni tenebrosi protagonisti della malavita siciliana. Ficarra e Picone si presteranno ad interpretare i protagonisti della serie tv accompagnati dalla loro riconoscibile cifra comica, che spesso è andata ad imbattersi in racconti con tematiche sociali molto forti e vicini alla terra dalla quale provengono.