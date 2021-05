Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Carissimi amici del Cancro, il venerdì che vi attende all’orizzonte sembra configurarsi come abbastanza positivo sotto quasi tutti i punti di vista! La Luna, ridente e forte nella vostra orbita celeste, accentua le vostre energie e la creatività che anima il vostro ingegno. Avrà anche una buona influenza all’interno della vostra relazione stabile, rendendo le emozioni e le sensazioni più chiare e serene da vivere!

Occhio solo al pessimo Mercurio che rannuvola la vostra giornata lavorativa, causandovi inciampi e difficoltà di non poco conto.

Oroscopo Cancro, 7 maggio: amore

Ottime, quindi, le vostre possibilità in amore per questa bella giornata di venerdì, cari amici nati sotto il Cancro! Grazie alla Luna una maggiore chiarezza illuminerà la vostra relazione di coppia, accentuando le belle sensazioni che vi tengono legati al vostro partner.

Qualcosa sembra poter anche attendere voi amici single, purché riusciate a non farvi abbattere dalla brutta giornata lavorativa che sembra attendervi.

Oroscopo Cancro, 7 maggio: lavoro

Le maggior note dolenti, nonché le uniche, sembrano attendervi proprio in ambito lavorativo, amici del Cancro. Non è chiaro come si configureranno i problemi che vi attendono, se si tratti di sfide impegnative, oppure battibecchi futili, o ancora una scarsa voglia di impegnarvi. Comunque sia, però, i vostri progetti per il futuro non dovrebbero subire contraccolpi da questa giornata e potrete tornare tranquillamente ad inseguirli al vostro ritorno al lavoro dopo il fine settimana.

Oroscopo Cancro, 7 maggio: fortuna

L’influsso che la Dea bendata della fortuna vuole riservarvi, cari Cancro, sembra essere decisamente buono! In serata qualcosa di ottimo dovrebbe attendervi e sorprendervi, in particolar modo se qualcuno vi attende a casa dopo il turno lavorativo!