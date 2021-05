Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, vi trovate davanti ad un venerdì abbastanza interessante, seppur permeato da qualche aspetto ancora negativo. In particolar modo, grazie al supporto distante di Mercurio, sembrano potervi attendere buone opportunità sul posto di lavoro, o in caso siate disoccupati. Non aspettatevi, però, chissà qualce possibilità se già aveste un lavoro, si tratterà certamente di qualcosa di positivo ma che non sarà in grado di influenzare marcatamente il vostro futuro.

Qualche piccola difficoltà sembra ancora attendervi nelle varie relazioni che costellano la vostra vita, specialmente quelle famigliari.

Oroscopo Leone, 7 maggio: amore

Per voi del Leone impegnati in una relazione stabile, non sembrano esserci grandi stravolgimenti in nessun senso, seppur qualche piccolo battibecco potrebbe rannuvolarvi leggermente l’umore in mattinata.

Tuttavia, amici single, per voi non sembrano esserci grosse possibilità serene, quanto piuttosto un marcato senso di delusione a causa di un incontro o una conoscenza che non vi ha lasciato nulla di buono.

Oroscopo Leone, 7 maggio: lavoro

Molto bene, però, sotto il piano lavorativo, con un’opportunità che sembra potervi rallegrare il futuro! Negli ultimi giorni vi siete dati tantissimo da fare, senza mai farvi abbattere da nessuna difficoltà e ora è il momento di incassare una piccola ricompensa! Continuate anche nella giornata di venerdì a darvi da fare come sempre, perché la sorpresa sembra poter arrivare verso sera e potreste rischiare di perderla.

Oroscopo Leone, 7 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna non è proprio fortissima al vostro fianco, ma non si tratta certamente di una notizia negativa. Sembra essere lei la principale promotrice della sorpresa lavorativa, ma sempre meglio evitare investimenti e spese azzardate.