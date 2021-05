Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Il vostro cielo di venerdì, carissimi Pesci, sembra essere decisamente sereno con numerosi transiti a vostro sostegno! La sfera relazionale dovrebbe godere di alcuni momenti veramente fantastici, qualsiasi sia la vostra situazione sentimentale, ma anche all’interno della sfera amicale.

Buone le opportunità che attendono voi cuori solitari, seppur ora come ora potrete sperare al più in un’avventura, che sembra essere interessante in ogni caso. Tuttavia, le prospettive lavorative non sembrano essere esattamente al massimo della forma, a causa della dissonanza di Mercurio, seppur il buon Giove vi sostenga e provi a farvi evitare i problemi e gli inciampi.

Oroscopo Pesci, 7 maggio: amore

La sfera sentimentale sembra essere quella maggiormente favorita dai transiti astrali di venerdì, cari amici dei Pesci! Una rinnovata vena romantica vi guiderà verso l’unione completa con la vostra dolce metà, grazie anche ad un incremento della vostra passionalità sembra garantitovi dagli astri.

Ottime anche le possibilità che il destino vuole riservare a voi single che siete alla ricerca di qualcosa senza impegno e divertente!

Oroscopo Pesci, 7 maggio: lavoro

Occhio all’aspetto lavorativo della giornata, cari Pesci, perché Mercurio sembra volervelo rendere decisamente poco piacevole. Nulla di troppo fastidioso o problematico, non preoccupatevi, ma potreste incappare in una qualche discussione o in un decremento della vostra sempre ottimale produttività che vi porterà a rallentare un progetto che avete in ballo da tempo.

Oroscopo Pesci, 7 maggio: fortuna

Benino ma non benissimo per l’influsso della Dea bendata della fortuna nella vostra giornata. Seppur ora sia importante stare attenti alle finanze, qualche investimento potrebbe venirvi proposto, e sembra essere anche abbastanza buono!