Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, sembra che si stia per aprire un periodo non troppo florido per voi sotto il punto di vista lavorativo. A causa del dispettoso Mercurio la vostra efficienza subirà un brutto tracollo nel corso di questa giornata e sembra potersi protrarre anche avanti nel tempo.

Se stavate attendendo una scusa per seguire altre vie più soddisfacenti, forse gli astri ve la stanno servendo su di un vassoio d’argento! Occhio anche alla comunicazione in generale perché un altro aspetto rannuvolato dal passaggio di Mercurio, e che potrebbe causare dissapori con i colleghi e superiori, oltre che con la vostra dolce metà e con la famiglia.

Oroscopo Sagittario, 7 maggio: amore

Insomma, carissimi Sagittario, seppur le cose nella vostra coppia potrebbero procedere nel migliore dei modi, o quanto meno tranquillamente, la comunicazione con il partner sembra essere un grosso inghippo nella giornata di venerdì.

La vostra dolce metà potrebbe chiedervi di fare chiarezza su alcune cose, oppure sui sentimenti che provate nei suoi confronti e voi potreste non riuscire ad aprirvi liberamente a causa del dissonante Mercurio.

Oroscopo Sagittario, 7 maggio: lavoro

L’aspetto lavorativo è senz’altro uno dei più colpiti dalla brutta posizione di Mercurio. Non sembrate essere per nulla produttivi, né invogliati a dare il massimo, specialmente nel caso in cui la posizione che ricoprite non vi soddisfi affatto. In tal caso, cominciate a valutare altre possibilità, senza prendere decisioni affrettate.

Però, se vi piacesse quello che fate cercate di dare il massimo quanto meno per fare il minimo indispensabile, vi curerete più avanti della produttività.

Oroscopo Sagittario, 7 maggio: fortuna

Non cercate il supporto della Dea bendata della fortuna in giornata perché in tutte queste dissonanze, la sua influenza non trova terreno fertile. Piuttosto, amici del Sagittario, cercate il supporto di chi vi sta vicino.