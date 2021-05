Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi amici dello Scorpione, il vostro cielo di venerdì sembra promettervi e permettervi grandi possibilità di miglioramento! Mercurio lascerà più o meno ufficialmente la vostra orbita astrale, liberandovi dai suoi influssi negativi e aprendovi nuovamente gli orizzonti verso le possibilità che vi si parano davanti per il futuro!

I vostri progetti subiranno dei notevoli passi avanti, in qualsiasi campo vogliate attuarli. Un certo senso di leggerezza, che si rifletterà nei vari aspetti della vita, pervaderà il vostro spirito, rendendovi più tranquilli e spensierati. Ottime opportunità anche per quanto riguarda la sfera amorosa, con una rinnovata vena passionale per tutti voi amici impegnati!

Leggi l’oroscopo del 7 maggio per tutti i segni

Oroscopo Scorpione, 7 maggio: amore

Amici dello Scorpione impegnati in una relazione stabile, grazie ad un marcato rinnovamento della vostra passionalità potrete trascorrere degli ottimi momenti di unione con il vostro partner nel corso di questo venerdì!

Occhio, però, perché spesso vi dimenticate quanto importante sia la comunicazione nelle coppie, dovreste provare a lavorare un po’ su questo aspetto, perché la vostra dolce metà potrebbe presto spazientirsi dando vita ad una discussione.

Oroscopo Scorpione, 7 maggio: lavoro

L’aspetto lavorativo si configura come tranquillo e sereno, senza grossi problemi e con una produttività giusta per svolgere tutto il necessario senza grandi dispendi di energie. Tuttavia, se ambiste a qualche miglioramento o aveste in atto un piano a lungo termine per raggiungere una qualche miglioria, sappiate che gli astri favoriscono questo tipo di iniziative portandovi veramente avanti sul percorso fino alla meta!

Oroscopo Scorpione, 7 maggio: fortuna

Cari nati sotto il segno dello Scorpione, vi attende anche una buona influenza da parte della Dea bendata della fortuna in giornata! Una sorpresa o una nuova emozione sono nascoste da qualche parte, provate a cercarle in ambienti che non siete soliti frequentare, specialmente se foste single!