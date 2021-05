Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, la vostra giornata di venerdì non sembra configurarsi come eccelsa, con un buon numero di pianeti positivi che vi sostengono e pochi pianeti negativi con un’influenza decisamente più marcata. In amore le cose sembrano poter andare per il meglio nel corso della giornata e i vostri orizzonti sembrano potersi allargare verso nuove opportunità.

Ma Mercurio, Giove e Saturno vi invitano a controllare le economie, ponendovi davanti alcune sfide in questo senso, e sembrano volervi anche causare un qualche tipo di dissapore con qualcuno a voi molto vicino, probabilmente un amico su cui riponevate molte speranze.

Leggi l’oroscopo del 7 maggio per tutti i segni

Oroscopo Toro, 7 maggio: amore

Bene in amore, insomma, cari amici nati sotto il Toro! Le coppie vivranno un intenso e profondo momento di unione, caratterizzato da un’apertura sentimentale a tutto tondo che farà capire alla vostra dolce metà cosa proviate veramente per lei, specialmente se aveste da poco iniziato una nuova relazione.

Qualcosa sembra attendere anche voi amici single del segno, ma non sembra essere nulla di troppo serio.

Oroscopo Toro, 7 maggio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa non sembrano esserci grossi problemi, opportunità o sfide nella giornata di venerdì, cari amici del Toro. Tuttavia, seppur la giornata potrebbe procedere per il meglio, sembra che un vostro collega voglia provare a mettervi i bastoni tra le ruote facendovi fare una brutta figura con i vostri superiori.

Cercate di non litigare o causare problemi, potreste solo correre il rischio di peggiorare il tutto.

Oroscopo Toro, 7 maggio: fortuna

Nulla sembra, però, attendervi sotto il piano della fortuna. La Dea bendata è distratta altrove e i pianeti dissonanti ne bloccano anche gli influssi marginali, cari Toro.