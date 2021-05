Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Il cielo che vi attende alle porte di questo venerdì, cari amici della Vergine, sembra essere abbastanza sereno, con un costante Sole forte nei vostri piani astrali che vi illumina la via! Ma non tutto è positivo, purtroppo, e l’influsso della Luna sembra potervi causare qualche inghippo di non poco conto.

Potrebbe farvi avvertire un certo senso di pesantezza mentale, che non vi permetterà di dare il massimo nelle incombenze della giornata. In amore, però, le cose dovrebbero andare al meglio e potreste cercare proprio nella vostra dolce metà il supporto necessario per superare la giornata senza troppi problemi. Occhio solo a non farvi carico di troppe mansioni lavorative o di impegni, potreste non riuscire a stare dietro a tutto.

Oroscopo Vergine, 7 maggio: amore

All’interno delle coppie stabili non sembrano doversi affacciare grossi problemi tra voi e la vostra dolce metà!

Anzi, potrebbe essere la vostra carta vincente per superare le difficoltà che in giornata vi attanaglieranno la mente. Ottime, invece, le opportunità per voi Vergine single, che nella giornata di venerdì potrete dare una notevole svolta alla vostra vita, conquistando il cuore di qualcuno conosciuto da poco!

Oroscopo Vergine, 7 maggio: lavoro

Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo del vostro venerdì, amici della Vergine, non aspettatevi nulla di che. Poco invogliati e produttivi, potreste riuscire a trascinarvi fino a fine giornata senza incappare in grossi fastidi, purché riusciate a mantenere la mente lucida al punto di completare quantomeno tutte le cose strettamente necessarie.

Evitate di cercare di mettervi in mostra, potrebbe non valerne decisamente la pena.

Oroscopo Vergine, 7 maggio: fortuna

Evitate anche di pensare troppo al possibile influsso che la Dea bendata potrebbe fornirvi in giornata, carissimi Vergine. È troppo impegnata altrove per pensare a tutti e dodici i segni dello zodiaco, ma non dovreste neppure avvertirne forte l’esigenza.