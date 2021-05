Oggi giovedì 6 maggio 2021 una nuova estrazione della combinazione vincente del SuperEnalotto, formata come di consueto dai sei numeri estratti, dal numero Jolly e dal numero SuperStar. Segui l’estrazione dalle ore 20:00 ed i risultati ufficiali di giornata

SuperEnalotto: i dati dell’ultima estrazione del SuperEnalotto di martedì 4 maggio 2021

Ennesimo nulla da fare per i giocatori del SuperEnalotto che martedì 4 maggio 2021 hanno sfidato la dea bendata alla ricerca della sestina vincente in grado di regalare la cifra record di oltre 145 milioni di euro.

Il Jackpot progressivo totale del gioco ha ormai superato quota 150 milioni di euro e continuerà a crescere anche nel 54esimo concorso del 2021, in programma per oggi giovedì 6 maggio 2021.

Dal momento in cui non ci sono stati giocatori in grado di centrare la sestina vincente il Jackpot è destino ad arricchirsi anche nella prossima occasione. Nell’ultimo concorso del gioco, quello numero 53 di martedì 4 maggio 2021, non si sono registrati né 6 né 5+1 ma il SuperEnalotto ha comunque regalato ai giocatori svariate soddisfazioni. Sono stati ben 6 i giocatori in grado di mettere a segno un 5 che gli è valso 30mila euro ad ogni singolo giocatore in questione.

Nel dettaglio della prossima tabella saranno riportate tutte le vincite messe a segno nell’estrazione di martedì 4 maggio 2021:

Le vincite immediate regalate dai terminali di gioco ai giocatori del SuperEnalotto:

PREMIO N. VINCITE EURO DISTRIBUITI 25,00 € 13.169 329.225,00 €

Le vincite con la combinazione vincente del SuperEnalotto:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 6 Punti 5 30.055,71 € 432 Punti 4 430,96 € 16.857 Punti 3 32,94 € 298.202 Punti 2 5,75 €

Le vincite con il numero SuperStar affiancato alla combinazione del SuperEnalotto:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna 5 Stella – 4 4 Stella 43.096,00 € 73 3 Stella 3.294,00 € 1.378 2 Stella 100,00 € 9.939 1 Stella 10,00 € 22.785 0 Stella 5,00 €

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone, The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.