Sono diversi giorni ormai che Tommaso Zorzi non appare più sui social e i fan sono sempre più in apprensione. Secondo quanto riferito da alcuni, sarebbe stato lo stesso Tommaso a spiegare cosa stia succedendo, per poi scoppiare in un pianto disperato.

Nella room erano presenti anche Gabriele Parpiglia, Lazzaro Fantasia e Rocco di indifferenza astrale. Se la converazione è partita con il racconto dell’esperienza con il covid-19 di Lazzaro, la Room ha poi preso un’altra piega deviando appunto sulla siituazione in cui si trova ora Tommaso Zorzi.

C’è da dire però che la sua scomparsa dai social era stata in un certo senso annunciata, pochi giorni prima Zorzi aveva condiviso sui suoi canali social il suo pensiero sulla questione del Ddl Zan e del discorso di Fedez al concerto del primo maggio, spiegando che avrebbe poi preso una pausa.

Tommaso Zorzi scompare dai social

Guardando il suo profilo Instagram, che vanta quasi 2milioni di follower, non ci sono né nuovi post né Instagram stories firmate Tommaso Zorzi. L’influencer ed ex gieffino è comunque apparso in tv nel suo ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi, ma da allora niente più, solo silenzio.

Pare però che sia stato proprio lui a spiegare cosa stia succedendo e dietro la sua sparizione ci sarebbe un motivo tutt’altro che lieto.

Tommy Zorzi in lacrime su Clubhouse

Secondo quanto riferito a Blogtivvu, durante una Room su Clubhouse Tommaso Zorzi avrebbe raccontato ai fan quello che sta succedendo. L’opinionista lunedì avrebbe avuto un crollo emotivo causato da tutta una serie di insulti e non solo che costantemente lo bersagliano.

Secondo quanto riportato, Tommy lunedì avrebbe pianto tutto il giorno e avrebbe deciso di agire con tanto di denunce, si legge su Blogtivvu: “L’altro giorno (lunedì) ha passato tutto il giorno a piangere per le offese e critiche che sta ricevendo perché non sono le classiche offese che può ricevere una persona ma sono parole gravi quelle che gli vengono rivolte.



Ha detto che ci sono delle persone nella sua cerchia che non vanno bene. Mentre spiegava come si sentiva è scoppiato a piangere”.

