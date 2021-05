Emma Marrone torna a recitare per il regista Gabriele Muccino che già l’aveva diretta nel suo ultimo lavoro cinematografico. Una svolta che sembra aver conquistato la cantante, partita da Amici di Maria De Filippi e arrivata a conquistare le scene.

Emma Marrone torna a recitare: dove potremo vederla nuovamente nei panni d’attrice

La cantante salentina Emma Marrone sembra averci preso gusto a cimentarsi nel fare l’attrice. È infatti recente la notizia che la vedrà collaborare nuovamente con il regista romano Gabriele Muccino, che vanta tante opere di successo tra le quali il film che lo ha portato ad essere conosciuto tra il grande pubblico, L’ultimo bacio e altri grandi successi internazionali con la partecipazione di Will Smith come La ricerca della felicità e Sette anime.

La prima collaborazione tra il regista e la cantante è avvenuta per il film Gli anni più belli del 2020, dove Emma si è ritrovata per la prima volta nei panni di attrice per il grande schermo. Il film, che condivide il titolo con la colonna sonora originale di Claudio Baglioni, vedeva nel cast anche volti di spicco del cinema italiano come Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

La prossima collaborazione tra la cantante ed il regista romano avverrà in occasione della trasposizione a mezzo serie tv di un suo film intitolato A casa tutti bene del 2018. La serie tv, come si apprende dai vari rumors, è già in fase di lavorazione e sta portando a termine le proprie riprese a Roma per poter essere pronta già dall’autunno del 2021.

A casa tutti bene: chi sono gli altri attori che reciteranno con Emma Marrone

La serie tv che è diretta da Gabriele Muccino e vedrà un cast di eccezione e da considerarsi veramente di tutto rispetto. Insieme ad Emma Marrone ci saranno, tra gli altri e per citarne alcuni, gli attori affermati Laura Morante ed Francesco Acquaroli, Valerio Aprea e Antonio Folletto.