Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 8 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Quella di sabato sembra essere per voi, cari Capricorno, una bella giornata abbastanza serena! Il Sole, Venere e Urano illuminano il vostro cielo, rendendolo per lo più privo di nuvole. Le piccole perturbazioni che potrebbero colpirvi saprete affrontarle a testa alta, senza permettergli di schiacciarvi o abbattervi l’umore!

Una buona dose di praticità e senso del dovere vi permetteranno anche di organizzare quasi meticolosamente il vostro futuro, prendendo tutte quelle piccole e grandi decisioni che potrebbero rivoluzionarvi la vita. Nel corso dei prossimi giorni non avrete alcuna paura a voltare pagina superando tutte quelle cose che proprio non vi piacciono o non vi hanno mai resi veramente felici!

Oroscopo Capricorno, 8 maggio: amore

Nel caso siate impegnati stabilmente da tempo e già da un po’ voleste fare qualche importante passo avanti, cari Capricorno è arrivato il momento per farlo!

Un buon sostegno vi arriva dagli astri, ma sarete voi e la vostra grinta a dirigere la relazione verso lidi decisamente sereni e lieti! Nel caso in cui qualcosa, invece, vi facesse storcere il naso, affrontatelo definitivamente e se non trova una soluzione non fatevi impaurire e prendete le decisioni necessarie.

Oroscopo Capricorno, 8 maggio: lavoro

Poche svolte lavorative sembrano possibili nel corso di sabato, specialmente nel coso in cui non dobbiate lavorare. Nulla, però, vi impedisce di guardarvi attorno, capendo cosa possa fare veramente per voi nel caso in cui la vostra carriera non fosse così tanto gratificante.

Oroscopo Capricorno, 8 maggio: fortuna

Benissimo per quanto riguarda l’influenza della Dea bendata della fortuna nel vostro sabato! Una gratificante emozione vi attende da qualche parte in questa giornata, carissimi amici nati sotto il Capricorno, basta saperla individuare e accogliere!