Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 8 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, il fine settimana che si configura al vostro orizzonte sembra volervi regalare dei momenti veramente meravigliosi, proprio a partire da questo sabato! Gli importanti influssi di Marte e Mercurio nella vostra orbita vi garantiranno ottimismo e fortuna, fondamentali nel caso vogliate cambiare qualche aspetto della vostra vita.

Ma oltre a questo, dovreste anche avvertire una buona spinta passionale ed erotica nel caso siate single, animanti anche da una socievolezza particolarmente marcata, insolita per il vostro segno.

Oroscopo Leone, 8 maggio: amore

Ottime, insomma, le prospettive amorose cari amici del Leone, sia che siate alla ricerca di qualcosa di nuovo o che siate ormai impegnati da tempo. Nessun litigio, né grande passo avanti sembra attendere voi impegnati in una relazione stabile, quanto piuttosto una calma e tranquillità decisamente piacevoli.

Ma le possibilità che il destino riserva a voi amici single sono veramente al top, non tiratevi indietro e uscite a divertirvi, magari con gli amici di sempre!

Oroscopo Leone, 8 maggio: lavoro

L’aspetto lavorativo non dovrebbe rientrare troppo nelle vostre preoccupazioni di sabato. Ma se decideste di darvi comunque da fare, sappiate che gli astri vi spalleggiano, fornendovi un paio di intuizioni utili per avviare qualche nuovo progetto nel corso della settimana che verrà! Cercate solo di non dedicare troppo tempo al lavoro, anche i rapporti hanno bisogno di attenzioni!

Oroscopo Leone, 8 maggio: fortuna

L’influsso che la Dea bendata della fortuna vuole garantirvi sembra essere veramente al top. Quasi tutte le sue attenzioni sembrano essere rivolte a voi cari Leone, illuminando e rendendo lieti i vostri passi, in qualsiasi ambito e dovunque decidiate di indirizzarli.