Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 8 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Un cielo abbastanza sereno vi attende alle porte di sabato, cari amici del Sagittario! La Luna vi dona una buonissima dose di energie per affrontare qualche imprevisto famigliare o lavorativo che la dissonanza di Mercurio sembra volervi presentare. Nulla che possa essere considerato un vero problema, non preoccupatevi, anche se alla fine a rimetterci potrebbe essere il vostro umore, leggermente rannuvolato.

Verso sera le cose dovrebbero migliorare notevolmente, grazie soprattutto alla complicità che potreste trovare nel vostro partner o negli amici che da sempre costellano la vostra vita!

Oroscopo Sagittario, 8 maggio: amore

Nel caso foste impegnati in una relazione sentimentale, la giornata si configura come decisamente positiva sotto questo aspetto. Una nuova comunione di interessi, emozioni e sentimenti vi legherà ancora di più al partner, garantendovi un buon sostegno per l’umore e la felicità!

Nessuna emozionante novità attende voi amici single, ma siete circondati da persone fantastiche, organizzate qualcosa con loro!

Oroscopo Sagittario, 8 maggio: lavoro

Qualche piccolo inciampo, però, vi potrebbe leggermente abbattere l’umore cari amici nati sotto il Sagittario, nel caso dobbiate lavorare anche nel corso di sabato. Cercate di non impiegarci troppe energie, limitandovi allo stretto indispensabile ed eviterete ogni problema! Quelle energie potrebbero aiutarvi a sventare un’altra crisi all’interno dei rapporti famigliari, che potrebbe presentarsi specialmente nel caso in caso in cui non dobbiate lavorare.

Oroscopo Sagittario, 8 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna è al vostro fianco, anche se non vi garantisce il massimo della sua influenza. Potrebbe essere comunque un buon sostegno per superare le difficoltà che vi potrebbero colpire in giornata, garantendovi la forza per non abbattervi!