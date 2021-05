Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 8 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, i transiti astrologici vi pongono davanti ad un sabato abbastanza positivo! Con il buon sostegno di Plutone, Nettuno e Marte sarete investiti da una buona intraprendenza che riuscirete a incanalare in una qualche vostra passione. Occhio solo a Mercurio e Venere che rendono molto difficile raggiungere dei traguardi concreti nel corso della giornata.

Potrebbe anche essere una buona idea dedicare un po’ di tempo alla vostra dolce metà in mattinata, perché potrebbe soffrire un po’ della vostra assenza e sentirsi leggermente demoralizzata.

Oroscopo Scorpione, 8 maggio: amore

La giornata amorosa di sabato sembra comunque essere tutto sommato positiva, soprattutto nel caso non siate impegnati con il lavoro. Dedicate la maggior parte delle vostre energie al partner, specialmente nel caso i vostri impegni vi abbiate tenuto parecchio fuori casa nell’ultimo periodo.

La giornata dovrebbe procedere poi al meglio, provate magari a coinvolgere la vostra dolce metà in quell’hobby che tanto vi piace!

Oroscopo Scorpione, 8 maggio: lavoro

Una buonissima intraprendenza illuminerà la vostra giornata di sabato cari Scorpione, sia che siate liberi o che dobbiate concludere qualche mansione lavorativa urgentemente! Occhio solo che le ambizioni sono leggermente frenate, quindi se decideste di impegnarvi per raggiungere un obbiettivo specifico, allora potreste rimanere molto delusi dal risultato.

Oroscopo Scorpione, 8 maggio: fortuna

L’influenza che la Dea bendata della fortuna si riserva sembra essere abbastanza marcata!

Una sorpresa importante vi attende, purché sappiate riportare un po’ di armonia e unione nella vostra coppia!