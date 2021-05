Continuano a susseguirsi le indiscrezioni sul cast di X Factor della prossima stagione. Il talent show musicale è rimasto orfano del suo conduttore Alessandro Cattelan e sembra che Sky abbia preso la decisione sul nuovo conduttore. Scopri tutte le novità legate ad X Factor.

X Factor: le indiscrezioni sul cast del programma Sky

Il noto talent show musicale X Factor è la versione italiana dello stesso format dell’originale britannica chiamato The X Factor. Il programma Sky in Italia ha raccolto un grande successo tra gli appassionati di musica, diventando uno dei programmi di riferimento per quanto riguarda i talent legati al mondo della musica.

La versione italiana dello show nel 2020 è arrivata alla 14esima edizione, la maggior parte delle quali caratterizzate dalla conduzione di Alessandro Cattelan. Intorno al conduttore nel corso degli anni si sono avvicendati tanti giudici che hanno guidato le 4 squadre alla ricerca di nuovi artisti per la scena musicale italiana. Nella prossima edizione sembra che tutti e 4 i capitani delle categorie possano essere riconfermati facendoci quindi rivedere la sfida tra i talenti di Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton.

Le importanti novità dello show però sembrano essere intorno alla figura di chi sarà al timone della conduzione.

Il programma ha perso il suo capitano, l’amato Alessandro Cattelan, conduttore televisivo e radiofonico piemontese che dopo dieci edizioni alla guida del programma di punta delle emittenti Sky ha detto basta, ritenendo conclusa la sua avventura e dedicando ai fan un commosso saluto durante l’ultima puntata della scorsa edizione. Chi sarà il prescelto a prendere il suo posto e a diventare il capitano della nuova squadra a caccia di talenti emergenti?

X Factor: le indiscrezioni sul nome di Lodovica Comello che smentisce tutto

Nell’affrontare la sostituzione di Alessandro Cattelan la produzione di Sky si è ritrovata con una bella gatta da pelare.

Il conduttore piemontese è stato abile a dare un taglio del tutto personale allo show facendosi amare da tutto il pubblico. Per questo che Sky dovrà scegliere bene il degno erede, spulciando nella rosa di candidati papabili che sono rimasti in lizza.

Negli ultimi tempi le candidature più forti ed autorevoli sembravano essere quelle di Marco Maccarini, volto storico di MTV e noto vj famoso dei primi anni 2000, e quello di Lodovica Comello, presentatrice e cantante che ha iniziato la sua carriera nel mondo Disney e ha consolidato la sua carriera con la conduzioni di programmi televisivi come Italia’s Got Talent.

Lodovica Comello smentisce

Lodovica Comello però ha messo fine in fretta alle voci e anche alle speranze dei fan che pensavano, anche solo per un attimo, di vederla alla conduzione di X Factor. “In questi giorni sto leggendo molte indiscrezioni sul fatto che sarò io a condurre il prossimo ‘X Factor’, volevo dirvi che non è vero, non sarò io a condurre ‘X Factor’ perché sono impegnata a fare altre cose, ad esempio… a prendermi cura del mio aspetto!

, rivelava su Instagram in un filmato girato con un filtro che le alterava il viso e la voce. Insomma, qualcuno dovrà sostituire Cattelan, ma non sarà lei.