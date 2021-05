Sono state fatte vedere da Netflix le prime immagini della nuova serie tv nata da una idea degli sviluppatori di Dark. Arriva 1899, con uscita prevista per la primavera del 2022 sul catalogo di Netflix.

1899: il teaser e la trama della nuova serie Netflix

1899 si è presentata con un teaser dai colori cupi sui canali ufficiali di Netflix e con un video rilasciato anche su YouTube.

Nel filmato pubblicato, che è lungo poco più di 1 minuto, vediamo un’ambientazione scura e tetra che non lascia presagire bene. Si nota una nave in lontananza che combatte contro le onde. Mentre le immagini del video vanno avanti, accompagnate da un audio che mette agitazione, tra urla e grida di quelle che sembrano delle richieste di aiuto.

Finisce così, dopo il logo ufficiale della serie tv colorato di un rosso scuro quasi amaranto.

Questo è quello che abbiamo visto nel filmato che dà la sensazione di rendere bene quelle che sono le notizie sulla trama. Infatti la storia, stando alle notizie fatte trapelare dagli stessi ideatori che sono Baran bo Odar e Jantje Friese, che sarà raccontata vede un lento viaggio di una nave, che parte dalle acque di Londra per raggiungere un’altra vita a New York con una grande quantità di migranti a bordo.

Il racconto si arricchirà di una grande dose di tensione quando la nave si imbatte in un’altra imbarcazione, dando vita ad una serie di eventi che si pregustano ricchi di pathos ed angoscia.

1899: le curiosità sulla nuova serie tv Netflix

Stando a quanto rivelato dagli stessi ideatori Baran bo Odar e Jantje Friese in una intervista a Deadline, nota rivista britannica, si apprende come questa volta i due sceneggiatori non ci vorranno raccontare le trame di protagonisti che hanno a che fare con i viaggi nel tempo come accaduto in Dark. Bensì questa volta i due hanno deciso di raccontarci una storia di un gruppo di immigrati alle prese con la traversata oceanica verso una nuova vita rappresentata dagli Stati Uniti d’America.