L’edizione 2021 di Amici è arrivata alla puntata della semifinale. Il sistema di selezione dell’appuntamento serale dell’8 maggio è stato del tutto rivoluzionato rispetto a quello consono, che si caratterizzava per delle sfide a squadre.

Dovendo eleggere i finalisti, gli alunni si esibiscono in delle singole sfide tra due talenti. Ad iniziare è stato il circuito del canto e a trionfare è stato Aka7Even.

Tra le varie sfide proposte, un guanto di sfida che Aka7even ha dedicato alla sua città, Napoli. Stefano De Martino, però, lo critica.

La dedica a Napoli di Aka7event

Nella prima battaglia del serale, Aka7even e Sangiovanni si sono sfidati per un guanto di sfida, ideato da Anna Pettinelli, ma più volte invocato dal professore Rudy Zerbi: “Ha il guanto di sfida, cosa meglio?

”.

La professoressa ha prima risposto a tono: “Non ho capito cosa stai cercando di dimostrare“, ma poi ha effettivamente schierato il guanto di sfida.

Il tema della sfida canora era: “Una canzona d’amore“. In particolare si trattava di reinterpretare la canzone “She“. Aka7even ha voluto dedicare la sua esibizione a Napoli, come spiegato da Anna Pettinelli: “L’amore per Aka in questo momento è un amore malinconico, di lontananza per la sua città che non vede da tantissimi mesi… Napoli“.

La critica di Stefano De Martino alla dedica di Napoli

Nella puntata semifinale di Amici 2020 dell’8 maggio, Aka7even ha fatto una calorosa dedica d’amore a Napoli in note: “Tu sei così bella che ti invidia tutto il mondo… Mi hai insegnato l’arte della vita e io Napoli non me la scordo mai“.

Il cantante ha citato nella sua esibizione Pino Daniele e altri artisti campani, ma anche la malavita, la terra dei fuochi e i problemi giovanili e occupazionali.

Il giudice Stefano De Martino, anch’egli napoletano, non ha gradito questi riferimenti.

Il conduttore ha voluto dare un consiglio al cantante: “Ti do un consiglio spassionato… Credo che noi della nuova generazione abbiamo modo di raccontare altro“. Aka7even è stato, comunque, eletto primo finalista.

