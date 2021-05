Oggi sabato 8 maggio 2021 tornano le estrazioni del Lotto. Un altro sabato in compagnia delle combinazioni estratte sulle ruote più amate dagli italiani. Le estrazioni verranno effettuate come sempre alle ore 20:00 nelle sedi di Roma, Napoli e Milano. Segui i risultati a partire da pochi minuti dopo le ore 20:00.

Estrazioni Lotto: le statistiche

Sono tante le statistiche legate alle estrazioni dei numeri del Lotto con quelle più seguite ed amate che riguardano i numeri maggiormente ritardatari e quelli maggiormente frequenti. Come riportato dal sito de il gioco del lotto, il numero più ritardatario continua ad essere il 73 sulla ruota di Firenze che continua a mancare sulla ruota da ormai 115 estrazioni consecutive.

Oltre a quelle legate ai numeri frequenti e ritardatari sono svariate le statistiche e curiosità che appartengono al mondo del Lotto, alcune più particolari di altre. Una di queste è quella legata ai “numeri spia”, dove la tradizione vuole che l’estrazione di determinati numeri «preannunci» l’uscita di altri che sembrano ad essi legati. Nella tabella sottostante riportiamo alcuni esempi di “numeri spia”, dove per ogni estratto (o “numero spia”), sono riportati i 5 numeri (cosiddetti “spiati”) che potrebbero avere maggiore probabilità di essere estratti nell’estrazione successiva.

E’ bene ricordare che questa statistica non rappresenta in alcun modo nessun tipo di certezza e lo scopo di riportare tale statistica è solo legato alla curiosità che gli ruota intorno.

Ruota Numero Spia Numeri Spiati Bari 57 4, 34, 36, 66, 81; Cagliari 52 6, 54, 65, 66 68; Firenze 72 56, 63, 79, 83, 90; Genova 90 8, 10, 20, 33, 90; Milano 3 55, 59, 65, 77, 84; Napoli 84 7, 22, 32, 45, 57; Palermo 54 7, 17, 41, 55, 78; Roma 4 63, 69, 84, 89, 90. Alcuni dei numeri spia che indicano l’estrazioni di altri numeri sulla ruota di appartenenza.

