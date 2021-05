Sembra ormai terminata l’attesa per i fan di uno dei franchise più amati del mondo. HBO ha fatto uscire le prime immagini sul prequel di Game of Thrones, che dovrebbe essere rilasciato nella primavera del 2022. Tutte le notizie su House of the Dragon per i fan che ancora non si sono rassegnati alla fine di GOT.

House of the Dragon: di cosa parlerà la nuova serie tv di HBO

Ormai è ufficiale: i fan del mondo fantasy di Game of Thrones presto avranno un passato da scoprire. È infatti notizia recente che la serie tv prequel House of the Dragon verrà trasmessa nel 2022 negli Stati uniti sul canale HBO ed in contemporanea in Italia sulle reti di Sky.

È stata la stessa casa di produzione a dare la notizia attraverso i suoi canali ufficiali che hanno da prima colto l’attenzione dei fan attraverso alcuni tweet criptici e poi hanno ufficializzato l’inizio delle riprese attraverso delle foto pubblicate sull’account Instagram di HBO.

Guarda le immagini:

La serie tv è stata creata da George R. R. Martin e Ryan Condal per la costola televisiva del mondo Warner, quella HBO che ne cura anche la produzione, e tratterà il passato di Westeros proiettato 300 anni prima della storia vista e letta in Game of Thrones.

In particolare sarà basata come al solito su di un romanzo di George R. R. Martin, dal titolo Fuoco e sangue e racconterà gli eventi collegati alla serie a Il Trono di Spade che è andata in onda dal 17 aprile 2011 al 19 maggio 2019. House of the dragon racconterà le vicende e la storia di Casa Targaryen.

House of the Dragon: le indiscrezioni sulla nuova serie di HBO

La serie House of the Dragon ha iniziato a concretizzarsi quando le 2019 è iniziato il casting degli attori che interpreteranno i personaggi che vedremo nella serie. Le riprese si stanno tenendo quest’anno nel Regno unito, che farà ancora una volta da sfondo alle ambientazioni della storia, ed hanno avuto inizio nel mese di aprile 2021.

Le indiscrezioni dicono che la serie dovrebbe essere composta da 10 episodi che avranno la lunghezza di circa 50 minuti.

House of the Dragon: i personaggi protagonisti

Matt Smith, che nessuno riesce a dimenticare nel ruolo del Dottore in Doctor Who, veste i panni del principe Daemon Targaryen: il fratello minore del re Viserys ed erede al trono.

Emma D’Arcy è principessa Rhaenyra Targaryen, primogenita del re Viserys.

Rhys Ifans diventa Otto Hightower, il primo cavaliere del re. A vestire i panni di sua figlia c’è Olivia Cooke che interpreta Alicent Hightower.

Steve Toussaint è, invece, lord Corlys Velaryon, lord di Casa Velaryon, soprannominato The Sea Snake.