Butte notizie per i fan dei protagonisti de Gli Irregolari di Baker Street. La serie tv britannica pubblicata sul catalogo Netflix del 2021 ha subito un inaspettato stop. Quali sono le cause di questa cancellazione improvvisa ed inaspettata?

Gli Irregolari di Baker Street: la trama della serie tv della prima stagione su Netflix

Gli Irregolari di Baker Street è una serie tv britannica del 2021 pubblicata sul catalogo Netflix il 26 marzo del 2021. Le storie raccontate nelle otto puntate che compongono la prima stagione sono ispirate liberamente ad alcuni racconti dello scrittore britannico Sir Arthur Conan Doyle.

La prima stagione narra le vicende di un giovane gruppo di adolescenti che vivono lungo le strade della Londra di epoca vittoriana, divenuti noti con il soprannome de Gli Irregolari. I ragazzi iniziano a lavorare per il dottor Watson, il celebre aiutante del noto investigatore Sherlock Holmes, che li ingaggia per collaborare a risolvere alcuni crimini di natura soprannaturale. Il gruppo di giovani però precipita in una spirali di guai da risolvere tutti imputabili al noto investigatore e al suo assistente.

Gli Irregolari di Baker Street: la cancellazione della serie tv Netflix. Cosa è successo

Nonostante il grande successo della serie che tra il periodo a cavallo tra il mese di marzo e quello di aprile di questo anno ha presenziato stabilmente nella Top Ten dei contenuti più guardati su Netflix, la serie non vedrà una seconda stagione.

È infatti recente la notizia riportata dalla rivista americana Deadline che da come cancellata la seconda stagione della serie. Non si hanno ancora notizie certe del perché questo sia potuto accadere ma anche fonti vicine a Netflix pare abbiano confermato la scelta. Tutto sembrerebbe ricadere su scelte di produzione più che sugli effettivi ascolti riscontrati dalla serie che dunque non vedrà una seconda stagione, per la delusione di tutti gli spettatori che avevano famigliarizzato con le avventure del gruppo detto Gli Irregolari.

