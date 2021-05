Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Cari amici dell’Acquario, la vostra giornata di domenica sembra essere interessata da un paio di problemini, che se non venissero affrontati e superati potrebbero evolversi in problemi veri e propri nei prossimi giorni. In particolar modo, la vostra dolce metà potrebbe causarvi un qualche tipo di grattacapo nelle prime ore della giornata.

Nel caso in cui svolgeste una professione creativa, potreste essere anche chiamati ad impegnarvi leggermente in questo campo per portare a termine qualcosa di importante che scadrà lunedì e che vi siete lasciati alle spalle nella settimana scorsa.

Oroscopo Acquario, 9 maggio: amore

Per quanto riguarda voi Acquario impegnati in una relazione sentimentale, qualche piccolissimo problema potrebbe interessarvi nella mattinata di domenica. Nulla di eccessivo e che non possa essere risolto con un sano dialogo e un paio di attenzioni in più!

Per i single qualche nuova possibilità potrebbe concretizzarsi molto presto, anche se non è del tutto chiaro quando, continuate a rimanere vigili!

Oroscopo Acquario, 9 maggio: lavoro

Insomma, amici dell’Acquario, seppur sia domenica potreste essere comunque chiamati a terminare un qualche vostro progetto creativo che dovrete consegnare lunedì. Nulla che vi occuperà troppo tempo, non preoccupatevi, e soprattutto cercate di ritagliarvi anche un po’ di tempo per affrontare quella questione amorosa che richiederà la vostra attenzione.

Oroscopo Acquario, 9 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna non riuscirà ad avere un influsso completo nella vostra domenica, amici nati sotto il segno dell’Acquario.

Potrebbe magari darvi una piccola spintarella in un paio di momenti più complicati, come quelli relazionali, giusto per permettervi di andare oltre, ma nulla di più e neppure di estremamente positivo.