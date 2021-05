Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, la vostra domenica sembra configurarsi all’insegna dei rapporti famigliari. Sia che abbiate affrontato qualche importante problema con loro, oppure che le cose vadano da sempre al meglio, potrete godere di alcuni ottimi momenti di unione, accentuando i bei sentimenti che vi legano!

Qualche piccola incombenza potrebbe colpirvi all’interno della vostra relazione amorosa, ma facendo fondo a tutto il vostro equilibrio riuscirete a risolverla senza grandi ripercussioni. Grazie ai consigli degli astri le cose dovrebbero comunque procedere al meglio, anche se un po’ di sconforto potrebbe interessarvi per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Leggi l’oroscopo del 9 maggio per tutti i segni

Oroscopo Bilancia, 9 maggio: amore

Amici della Bilancia impegnati, questa domenica sembra essere abbastanza positiva per voi, seppur potreste essere colpiti da un qualche tipo di problema nel corso della mattinata.

Cercate di risolverlo velocemente perché non è nulla di eccessivamente grosso e potete farcela tranquillamente! Superata questa incombenza vi sarà possibile trascorrere una giornata serena e lieta, priva di altri grossi problemi!

Oroscopo Bilancia, 9 maggio: lavoro

La sfera lavorativa, seppur non dovrebbe toccarvi nel corso della giornata di domenica, sembra potervi causare un qualche tipo di ripercussione umorale, cari amici nati sotto la Bilancia. Potrebbe essere in ricordo di un vostro fallimento settimanale o di un problema che è sorto con qualche collega.

Non fatevi problemi a parlarne con chi vi sta vicino, perché riusciranno sicuramente a confortarvi, ristabilendo la vostra armonia interiore!

Oroscopo Bilancia, 9 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna, però, è leggermente impegnata questa domenica e sembra non avere modo per influenzare anche la vostra vita. Basterà non farne un problema, andando dritti per la vostra strada con le vostre buone e notevoli forze a sorreggervi!