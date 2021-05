Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Voi amici del Capricorno, siete al cospetto di una domenica abbastanza positiva sotto quasi tutti i punti di vista! Nuove emozioni, sia all’interno della vostra coppia stabile che dei rapporti famigliari, sembrano potervi allietare l’umore, privi di preoccupazioni esterne e lavorative.

Cercate anzi di non pensare o dedicarvi proprio al lavoro, è un giorno di riposo e dovreste trascorrerlo in felice compagnia di chi vi fa stare bene! Occhio solo alle finanze nel corso della giornata, evitate i grossi investimenti e lo shopping sfrenato perché maggio sembra volervi presentare un’importante sfida economica.

Oroscopo Capricorno, 9 maggio: amore

Molto bene per la sfera amorosa, cari amici del Capricorno, qualsiasi sia la vostra situazione sentimentale, ma in particolar modo se fosse ormai impegnati da tempo in una relazione stabile.

Dovreste riuscire a superare quella monotonia che talvolta permea la vostra coppia, con una bella organizzazione particolare per la giornata che vi porterà su un nuovo livello emotivo e sentimentale.

Oroscopo Capricorno, 9 maggio: lavoro

Carissimi Capricorno, se il vostro lavoro procede al meglio, non dovreste aspettarvi grandi pensieri nel corso di questa domenica. Tuttavia, sembra che dobbiate prestare leggermente più attenzioni alle economie domestiche, alcuni problemi sembrano essere alle porte nel corso del mese e trovarvi senza fondi potrebbe peggiorarli.

Oroscopo Capricorno, 9 maggio: fortuna

La fortuna è forte al vostro fianco, cari amici del Capricorno!

Potrebbe garantirvi qualche importante sorpresa sotto il piano emotivo. Oltre a questo, però, sembra che grazie al supporto della Dea bendata possiate riuscire a passare dell’ottimo tempo di qualità con la vostra famiglia, anche se ultimamente le cose non sono andate benissimo tra voi.