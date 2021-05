Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Cari amici del Leone, i vostri piani astrali non sembrano mutare così tanto rispetto agli ultimi giorni, sempre all’insegna di un buonumore generalizzato! Mercurio, con la sua buona influenza, vi rinnova l’umore e la socialità spingendovi a frequentare qualche nuovo ambiente emozionante, da cui voi amici single potreste ricavarne delle ottime emozioni!

Sarete anche stimolati ad ottenere qualche nuovo traguardo nei vari campi della vostra esistenza, dandovi da fare con le vostre piccole e grandi passioni anche nel corso di domenica e in particolar modo se la vostra professione coincide con quello che avreste sempre voluto fare!

Oroscopo Leone, 9 maggio: amore

Una buona e nuova dose di ottimismo vi dovrebbe investire nel corso di questa domenica, carissimi amici nati sotto il segno del Leone! Nel caso siate single questo vi potrebbe permettere di fare qualche nuova conoscenza, specialmente se foste alla ricerca di un’avventura rapida e felice!

Tuttavia, potreste anche coltivare queste nuove amicizie per un po’ di tempo, facendole evolvere nel modo che più vi aggrada! Buonissime anche le prospettive per voi amici impegnati, senza grossi stravolgimenti negativi o positivi.

Oroscopo Leone, 9 maggio: lavoro

Nel caso abbiate intrapreso una professione che coincide con le vostre passioni, nel corso di questa domenica potreste essere spinti ad impegnarvi un po’ anche in questo campo, ottenendo degli ottimi risultati! Solo, occhio a non dedicare tutto il vostro tempo libero al lavoro perché potrebbero principalmente risentirne le varie relazioni che costellano il vostro cuore!

Oroscopo Leone, 9 maggio: fortuna

Evitate solo di sperare troppo nell’influsso che la Dea bendata potrebbe offrivi, cari amici del Leone. Nella giornata di domenica è leggermente distratta e non riesce a garantirvi chissà quale emozionante possibilità, ma nulla di negativo non preoccupatevi!