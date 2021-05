Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, la vostra domenica sembra configurarsi come leggermente sottotono, fatta di alti e bassi umorali causati da qualche piccolo problema che sembra presentarsi principalmente all’interno della vostra coppia stabile. La vostra dolce metà potrebbe volervi rimproverare qualcosa, ma basterà far fondo a tutte le vostre doti comunicative per superarlo e godervi questa bella giornata tutto sommato soleggiata.

Ottime prospettive per quanto riguarda i rapporti famigliari, con alcuni momenti di armonia dopo aver superato delle importanti tensioni sorte nel corso del mese scorso.

Oroscopo Scorpione, 9 maggio: amore

Cari nati sotto lo Scorpione, il vostro rapporto di coppia non dovrebbe subire importanti o drastici cambiamenti nel corso di questa domenica. Tuttavia, la vostra dolce metà potrebbe avvertirvi leggermente distanti e decidere di parlarvene per affrontare il problema.

Fermatevi ad ascoltarla, potreste capire che ha ragione e che potrebbe essere meglio scusarsi per ricominciare a vivere in armonia!

Oroscopo Scorpione, 9 maggio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa non dovreste proprio preoccuparvene questa domenica. Chiudervi all’interno dei pensieri e delle preoccupazioni causate dal lavoro potrebbe far peggiorare il problema che interesserà le coppie, facendo pensare alla vostra dolce metà che non vi importi abbastanza. Oppure, voi single potreste rischiare di non vedere quello che il destino ha da offrirvi per il futuro.

Tralasciate il lavoro, ve ne occuperete lunedì!

Oroscopo Scorpione, 9 maggio: fortuna

La fortuna è sempre un po’ al vostro fianco cari amici della Scorpione, garantendovi passi sicuri e decisi questa domenica! Non dovreste essere interessati da grandi sorprese nel corso della giornata, ma fortunatamente neppure da tiri mancini del destino. Per ora le cose sembrano andare tutte al meglio, quindi evitate di esigere troppo e godetevi ciò che avete!