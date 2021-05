Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Cari amici della Vergine, tendete ad essere sempre pacati, composti e moderati, ma il cielo di questa domenica vuole spingervi a fare di più, a cambiare leggermente quello schema che vi infonde tanta sicurezza. La voglia di rompere gli schemi per dedicarvi ai bei sentimenti che non sempre riuscite ad esprimere a dovere, animerà il vostro spirito, domandovi ottimi momenti di unione sia con gli amici di una vita che con la vostra dolce metà.

Occhio solo alle decisioni che prendete in giornata non sembrano essere particolarmente favorite e potreste pentirvene piuttosto in fretta.

Oroscopo Vergine, 9 maggio: amore

All’interno della vostra coppia stabile dovreste godere di qualche momento di ottima armonia e pace, cari amici della Vergine! Tuttavia, se non foste così tanto soddisfatti dal vostro partner, evitate le decisioni affrettate, ma piuttosto provate ad affrontare il problema per capire se c’è una soluzione.

Poche opportunità attendono voi amici single, ma non preoccupatevi e divertitevi con i vostri amici di sempre.

Oroscopo Vergine, 9 maggio: lavoro

Lavorativamente parlando non dovreste essere interessati pressoché da nulla, considerando che è domenica. Indirizzate le vostre attenzioni ed energie alle cose che vi rendono felici, non alle futili preoccupazioni che non possono trovare risoluzione, ci penserete poi quando sarà il momento di tornare, la crisi potrebbe già essere stata sventata da qualcun altro!

Oroscopo Vergine, 9 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra volervi premiare questa domenica per tutti gli enormi sforzi che avete fatto nell’ultimo periodo carissimi Vergine! Un’emozionante ed importante sorpresa vi attende verso sera, preparatevi ad accoglierla e felicitatevene!