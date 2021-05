Un giorno in Pretura torna in televisione, nel suo solito spazio, in seconda serata su Rai 3. “Cari amici di Un Giorno in Pretura, ancora un po’ di pazienza, stiamo per tornare. Da sabato 8 maggio, in seconda serata, su Rai 3“, hanno annunciato qualche giorno fa sulla pagina Facebook ufficiale del programma scatenando i fan più affezionati del programma. Ecco quando rivedremo i processi raccontati dalla conduttrice Roberta Petrelluzzi.

Un giorno in pretura: il grande successo

Da sempre i telespettatori italiani sono affascinati dalle questioni di cronaca nera e giudiziaria e dalle loro tematiche e motivazioni più nascoste.

È cosi che si spiega il grande successo di programmi televisivi legati al racconto di queste vicende ed un caso emblematico è rappresentato da Un giorno in pretura. Il programma televisivo condotto da Roberta Petrelluzzi risulta essere uno dei più seguiti nonostante la messa in onda in seconda serata di sabato notte. La precisione e puntualità dei racconti giudiziari fatti del programma hanno fatto appassionare un numero crescente di telespettatori che, complice l’impossibilità di uscire data dalla pandemia, hanno iniziato a seguire costantemente il programma dalla scorsa primavera del 2019.

Un giorno in Pretura: quando torna in tv

Un giorno in pretura torna ufficialmente anche in questa primavera del 2021. Attraverso un annuncio pubblicitario andato in rotazione sul canale televisivo di Rai3 e attraverso un tweet dell’account ufficiale della trasmissione è stato annunciato il ritorno in tv a partire da sabato 8 maggio 2021 alle ore 00:30 circa.

Quindi avremo a che fare nuovamente con la conduzione di Roberta Petrelluzzi, intenta a ricostruire i casi più noti e discussi della cronaca nera e giudiziaria del nostro Paese.

Un giorno in Pretura: anticipazioni prima puntata

“Dopo una lunga malattia è morto a febbraio Raffaele Cutolo, il re della nuova camorra organizzata“, scrivono sulla pagina Facebook del programma anticipando quindi l’argomento di sabato.

“Con lui muore una pagina storica della criminalità napoletana. Un Giorno in Pretura ripropone il processo più significativo di tutta la sua vicenda penale. Sabato in seconda serata su Rai 3″, concludono.