Prosegue a gonfie vele la romantica storia d’amore tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto. Giovanissimi e innamorati, il cantante e la modella si raccontano a cuore aperto nel salotto di Verissimo dopo un lungo periodo vissuto all’insegna della crisi. “Sono riuscito a guardarmi dentro e adesso mi sento molto meglio“, le parole del cantante, supportato dalla fidanzata nei mesi più bui.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto a Verissimo

Lui è uno dei cantanti più apprezzati della scena musicale italiana, sebbene adesso si stia confermando come solista dopo il grande successo riscosso nel duo Benji e Fede.

Lei è una giovanissima modella e showgirl e ha raggiunto la grande fama grazie alla vittoria alla quarta edizione del Grande Fratello Vip nel 2020.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto hanno scoperto la bellezza della parola amore e, ormai da qualche anno, fanno coppia fissa condividendo sui social romantici scatti di coppia e dolcissime dediche. Tuttavia la loro relazione è incappata in una piccola crisi, dovuta principalmente ad una fase di insicurezze vissuta dal cantante e che ha rischiato di minare anche il rapporto con la sua Paola. A Verissimo la coppia ripercorre quanto successo.

La crisi di Federico Rossi

La crisi di Federico Rossi è stata generata, tra l’altro, da un successo raggiunto in maniera repentina, forse troppo immediata, portandolo a confrontarsi con alcuni fantasmi del passato: “Facevo fatica ad aprirmi del tutto per paura di toccare cose dentro di me e tirare fuori problemi passati.

Tutti questi problemi che mi facevo hanno fatto sì che io cadessi in una depressione pesantissima. Avevo tante cose da fare e non avevo tempo per guardarmi dentro. Lei, nonostante ci conoscessimo da poco, mi è stata a fianco“.

Sebbene il ragazzo abbia rivisto una piccola luce alla quale appigliarsi, Paola Di Benedetto ha sofferto parecchio per la crisi vissuta dal fidanzato.

La ragazza spiega: “Si è innescata una catena. Chi fa questo lavoro come quello che fa lui, è come se si bruciano varie tappe della vita. Si incontra il successo in un momento in cui la personalità di un ragazzo si sta sviluppando e sei nella tua bolla magica di successo. Lì mi sono resa conto di non riconoscere più la persona che avevo conosciuto, ed è da lì che avevo deciso di lasciarlo“.

Il supporto di Paola: “In quel periodo ci volevo essere“

La crisi vissuta da Federico Rossi è stata piuttosto lunga e, dopo un piccolo sprazzo di luce, è tornato il buio nella vita del ragazzo.

A tal punto da rifugiare il proprio malessere nell’alcol: “Io sono salito sul palco dell’Arena di Verona che avevo bevuto tanto e fumato qualcosa ed è successo che mi sono fatto mettere la voce in playback ed è stato un concerto fuori dagli schemi. Riguardando indietro dico: ‘Non riesco a capire cosa possa essermi preso’. Poi ho passato un mese e mezzo turbolento, in cui cercavo un qualcosa in più per darmi sollievo dopo quel periodo brutto. Poi fortunatamente all’inizio della pandemia sono riuscito a guardarmi dentro e adesso mi sento molto meglio.

Adesso è da 3/4 mesi che per me sono cambiate tante cose“.

Dopo il periodo di separazione e lontananza, la coppia si è ritrovata ed ora non è più intenzionata a lasciarsi. “Io l’ho chiamato e gli ho detto che serviva calmarsi, in quel periodo ci volevo essere“, spiega la Di Benedetto, dichiarando di aver voluto stargli vicino in quei mesi così difficili. Ora la coppia è perfettamente in simbiosi e, passo dopo passo, stanno costruendo insieme il loro futuro.