Domenica 9 maggio 2021 andrà in onda su Rai 1 la quinta puntata de La compagnia del cigno. Continuano le storie che ruotano attorno al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ecco quale sarà la trama dei due prossimi episodi.

La compagnia del cigno 2: le anticipazioni dei due episodi di domenica 9 maggio 2021

Domenica 9 maggio 2021 continueranno le avventure dei giovani musicisti più amati d’Italia. La prossima domenica andranno in onda altri due episodi della serie televisiva di Rai 1, che ci accompagna ormai dal’11 aprile 2021. I prossimi due episodi costituiranno la penultima puntata della serie che vedrà la conclusione di questa seconda stagione il 16 maggio 2021.

La compagnia del cigno 2: la trama dell’episodio 9

Nel primo dei due episodi che si intitolerà La compagnia del cigno 2 – Segreti e menzogne, avremo a che fare con le conseguenze del tragico evento che ha coinvolto il Maestro Kayà che getteranno tante ombre sul Conservatorio Giuseppe Verdi. Vedremo dunque i protagonisti indagare per cercare di fare chiarezza e sbrogliare la matassa. L’ispettrice Modiano, che si sta occupando da vicino del caso, sospetta sin da subito del maestro Luca Marioni. L’evento porterà i ragazzi della compagnia a tornare a ricompattarsi e fare gruppo come un tempo.

Nonostante siano sconvolti, sembrano pronti a difendere tutti insieme il maestro Luca Marioni e sono tutti intenti a cercare di dimostrare la sua innocenza.

La compagnia del cigno 2: la trama dell’episodio 10

L’episodio numero 10 della seconda stagione de La compagnia del cigno avrà il titolo Lo strappo. Nell’episodio in questione vedremo i giovani musicisti della Compagnia alle prese con delle pene d’amore che porteranno alcune conseguenze dolorose che l’amore stesso a volte riserva. Robbo sarà il più coinvolto dato che dovrà fare i conti con la sua cotta per Natasha.

Rosario, invece, è sempre più sofferente per la relazione con Anna e con gli ostacoli che gli si presentano davanti. Barbara invece sta cercando in tutti i modi di risolvere la sua situazione. Per farlo chiederà aiuto ai maestri che grazie al loro intervento fanno trovare a Barbara il coraggio e la forza per sfuggire a Lorenzo e al suo tentativo di manipolarla.