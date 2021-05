Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 10 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Amici dell’Acquario, il vostro bel lunedì sembra volervi regalare alcuni importanti influssi che accentueranno principalmente la vostra sfera sentimentale! Mercurio, Giove e Saturno si faranno promotori della vostra apparentemente smisurata felicità relazionale, qualsiasi sia la vostra condizione amorosa, ma anche con amici e parenti!

Sembra anche attendervi un fantastico risultato professionale, purché siate soddisfatti del lavoro che svolgete, grazie alla buona Luna splendete e solare nella vostra orbita giornaliera! Occhio solamente a Venere dissonante che potrebbe limitare leggermente le vostre ambizioni cari amici single del segno.

Oroscopo Acquario, 10 maggio: amore

Insomma, cari Acquario, la giornata amorosa si configura come abbastanza soddisfacente! Se foste attualmente impegnati in una relazione stabile, una nuova sintonia dovrebbe legarvi alla vostra dolce metà, rinnovando e accentuando i bei sentimenti che vi legano!

Voi single, invece, sembrate essere spinti da numerose tensioni che vi porteranno ad esplorare alcuni ambienti. Venere dissonante però potrebbe mettervi qualche bastone tra le ruote, rendendovi più distratti rispetto ai segnali di chi vi circonda rischiando di non cogliere.

Oroscopo Acquario, 10 maggio: lavoro

Nel caso svogliate la professione dei vostri sogni, o comunque qualcosa che ci si avvicina parecchio, nella giornata di lunedì sembrate poter raggiungere un importante risultato!

Un notevole e piacevole senso di soddisfazione dovrebbe pervadere la vostra anima, ma non aspettatevi di ottenere importanti migliorie di carriera nel corso della giornata, ci sarà tempo più avanti cari Acquario!

Oroscopo Acquario, 10 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra volervi sostenere nel corso di questo bel lunedì, cari amici nati sotto l’Acquario! Grazie a lei un’importante sorpresa dovrebbe attendervi verso sera, anche se non è del tutto chiaro di cosa possa realmente trattarsi. Voi rimanete aperti alle possibilità, non dovreste affatto pentirvene!