Torna in televisione il film per famiglie Tata Matilda e il grande botto. Andrà in onda domenica 9 maggio 2021 alle ore 21:20 su Italia 1. La magnifica attrice Emma Thompson vestirà i panni della protagonista del film molto apprezzato dai più piccoli.

Tata Matilda e il grande botto: la trama del film in onda su Italia 1

Tata Matilda e il grande botto è un film del 2012 sequel della commedia del 2005 Tata Matilda. I film raccontano le gesta di Tata Matilda, personaggio inventato dalla penna della scrittrice inglese Christianna Brand e protagonista dell’omonima serie di libri.

La storia inizia quando un giorno di giugno durante la Seconda guerra mondiale, Isabel Green cerca di portare avanti la sua fattoria e il suo negozio dopo la separazione dal marito partito per il fronte.

A renderle la vita difficile ci pensano la sua aiutante Mrs. Docherty e i suoi tre figli, Norman, Megsie e Vincent. La situazione si aggrava quando arrivano a trovarli i cugini di città Cyril e Celia Gray, due ragazzini pieni di spocchia mandati dai loro genitori per allontanarli dalla guerra. Una sera, durante un litigio dei ragazzi, arriva in soccorso Tata Matilda, che comincia a impartire le proprie lezioni d’educazione.

Si presenta un altro problema nella fattoria quando lo zio Phil, ha perso la propria parte della fattoria nel gioco e, per saldare il debito, cerca in tutti i modi di convincere la cognata a vendere la fattoria. L’uomo cercherà di convincerla con tutti i mezzi a propria disposizioni tra i quali arrivare a dire che il marito è venuto a mancare in guerra.

Sarà la fermezza di Norman, il maggiore dei figli, a dimostrare la falsità delle parole dello zio. Aiutato dal cugino Cyril e da Tata Matilda, Norman si reca a Londra per parlare con il padre di Cyril, Lord Gray, membro del Ministero della guerra.

Intanto Megsie, Celia e Vincent cercano di evitare la firma di Isabel sul contratto di vendita dello zio. Tra le varie avventure i bambini apprenderanno tutte le lezioni della Tata fino a quando capiranno che sarà il momento di fare a meno di lei.

Tata Matilda e il grande botto: quando e dove vederlo

Una domenica sera all’insegna del divertimento con il film per famiglie Tata Matilda e il grande botto. La pellicola andrà in onda domenica 9 maggio, alle ore 21:20, su Italia 1.