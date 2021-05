Attrice, showgirl e conduttrice televisiva, nel corso della sua carriera Vanessa Incontrada ha incrociato le tappe della televisione, dello spettacolo e non solo. Tante le esperienze sul grande e piccolo schermo che l’hanno resa celebre al grande pubblico: dal film Tutte le donne della mia vita alla partecipazione a Don Matteo 10.

Vanessa Incontrada e il debutto in tv

Vanessa Incontrada è nata a Barcellona il 24 novembre 1978 da padre italiano e madre catalana. La sua carriera inizia da giovanissima, prima come indossatrice a soli 17 anni, poi come modella a Milano, dove si trasferì nel 1996. L’incontro con la televisione avviene 2 anni dopo con il programma Super in onda su Italia1.

Tra il 1999 e il 2000 fa tappa in Rai con i programmi Millennium e Subbuglio su Rai1. Ed è proprio sulla rete ammiraglia della tv pubblica che acquista notorietà affiancando Pippo Baudo alla conduzione di Sanremo Giovani nel 2001. Tra le esperienza televisiva vanno annoverate anche la conduzione di Zelig al fianco di Claudio Bisio dal 2004 al 2010 e il FestivalBar 2005 con Fabio De Luigi.

La carriera sul set e la vita privata

Tante le esperienze sul grande e sul piccolo schermo. Vanessa Incontrada ha avuto l’opportunità di essere diretta da registi elevato calibro: Pupi Avati ne Il cuore altrove del 2003, Simona Izzo ne Tutte le donne della mia vita nel 2007 e Sergio Rubini in Mi rifaccio vivo del 2013.

Ricca anche la sua esperienza sul piccolo schermo, con la partecipazione a numerose fiction e serie televisive. Su Canale 5 l’abbiamo vista in I cerchi nell’acqua del 2011 e Angeli – Una storia d’amore del 2014. Ma è in Rai che la sua carriera di attrice si arricchisce grazie a prodotti di notevole successo: basti pensare ai suoi cameo in Don Matteo 10, Non dirlo al mio capo, I nostri figli e Come una madre.

Poco incline a condividere con il grande pubblico frammenti della sua vita privata, Vanessa Incontrada è sentimentalmente legata dal 2007 all’imprenditore Rossano Laurini. Dal loro amore è nato un figlio, Isàl, nel 2008.